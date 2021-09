Le marché du CBD s’affiche désormais dans les grands médias

Le cannabidiol, encore connu sous l’appellation CBD, est une molécule qui provient de la transformation de la feuille de cannabis. Si son utilisation et sa commercialisation ont toujours été au centre des débats, la tendance va aujourd’hui vers leur médiatisation. Cependant, il se pose toujours la question de savoir ce qu’il en est réellement en France.

L’histoire du CBD en France

La législation française n’a pas toujours eu une position favorable à l’utilisation du CBD sur le territoire. Cela s’explique par le fait que les effets psychotropes et la dépendance souvent associés au cannabis n’ont pas vraiment fait une publicité positive au produit. Ainsi, il aura fallu attendre 2018 avant que le carcan légal autour de sa consommation, de sa production et de sa vente ne soit assoupli.

Aujourd’hui, le CBD a gagné sa place dans les pharmacies et les points de vente officiels. Une augmentation significative du nombre de points de vente a été notée tant sur la toile qu’en magasins physiques. Par exemple, sur plusieurs sites ou dans plusieurs points de vente, vous pourrez trouver de la weed sous plusieurs formes.

En outre, il faut noter que depuis 2019, l’Hexagone a autorisé une expérimentation sur les effets thérapeutiques du CBD. Cette mesure devrait permettre de fixer complètement la vente et la consommation du CBD au rang des activités parfaitement légales.

Les réels effets du CBD

Si le Cannabidiol a su de placer comme un produit à commercialiser, c’est à cause de ses effets réels. Premièrement, le CBD a été autorisé parce qu’il n’a aucun effet psychotrope. Il ne contient aucune trace de THC, ce qui le différencie définitivement des substances controversées.

Ensuite, le CBD est un produit fortement conseillé dans la gestion du stress et la recherche du bien-être. Cela vient du fait qu’il provoque des effets relaxants tant sur le plan physique que psychologique. Il s’agit d’ailleurs de la raison motivant son utilisation dans diverses thérapies. Par exemple, il est fortement conseillé aux personnes qui souffrent de troubles du sommeil.

En outre, il a des propriétés apaisantes, anti-inflammatoires et antalgiques. Il permet de soulager les douleurs musculaires et articulaires. Le CBD s’est également montré efficace contre les douleurs des personnes souffrant de scléroses en plaques ou d’épilepsie. De même, ce produit tend à freiner la propagation des cellules cancéreuses.

CBD Shop France, exemple d’une enseigne active dans les médias

La médiatisation des produits CBD prend une place de plus en plus importante dans le quotidien. Il devient de plus en plus commun de recevoir des annonces de sites proposant des produits à base de CBD. Le principal point fort de cette médiation est qu’elle n’incite en rien à la consommation du cannabis.

CBD Shop France est l’une des enseignes qui ont su mettre à profit tant les médias sociaux que ceux traditionnels. La boutique a su présenter, au niveau national et local, un plan valorisant les effets du CBD.

À titre d’illustration, une pub CBD sur C8 a été diffusée, présentant la structure et ses services. Il faut noter que cette couverture nationale a permis de mettre en lumière les différents atouts de la marque : proximité, qualité et traçabilité.

Ainsi, en dépit de la controverse liée à son utilisation, le CBD a pu trouver une place à la table des produits médiatisés, justifiant d’autant plus sa commercialisation. Alors, tentés par un achat ?