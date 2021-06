Comment l’huile de CBD est-elle fabriquée ?

huile de CBD de Nordic Oil commence par son ingrédient le plus important : le chanvre biologique certifié UE. Une fois les plantes mûres, elles sont prêtes à être récoltées et transformés. Les terpènes, c’est-à-dire les composés aromatiques, sont ensuite extraits des fleurs au moyen de leur propre procédé de distillation à la vapeur. Elle est suivie de l’extraction du CO₂ L’ du CBD. Ce processus donne lieu à des huiles purifiées qui cartographient spécifiquement un ensemble complexe de cannabinoïdes et l’ensemble du spectre des terpènes présents dans les plantes. L’extraction du CO₂ utilisée dans nos huiles garantit que l’ensemble du processus d’extraction est contrôlé. Avec des réglages uniques de température et de pression, il est possible d’isoler exactement les connexions que nous recherchons.

Sans sous-produits tels que cires, graisses et chlorophylle

Les processus d’extraction forment une pâte de CBD brute, qui est ensuite nettoyée et ajoutée. les terpènes et l’huile porteuse correspondante sont enrichis. Le résultat final est un concentré de haute pureté et de qualité. Chez Nordic Oil, nous accordons une grande importance à nos produits CBD. Les huiles que nous vendons subissent un processus de filtration très doux qui permet d’offrir l’huile dans un extrait clair et doré exempt de sous-produits tels que les cires, les graisses et la chlorophylle. Ces sous-produits sont souvent trouvés avec de l’huile de CBD moins chère. Ils rendent l’huile foncée, épaisse et lui confère un goût fort désagréable. En même temps, le processus d’extraction permet de maintenir une concentration plus élevée de CBD et de terpènes aromatiques. Cela fait de notre huile de CBD un mélange équilibré qui préserve les propriétés thérapeutiques de la plante de cannabis.

Le THC n’est plus détectable

Processus d’extraction du THC : Toutes nos huiles CBD répondent aux exigences l’UE, n’offre pas de produits CBD contenant plus de 0,2 % de THC. La méthode utilisée est le THC HPLC-UV. Il garantit que le THC n’est plus détectable dans le produit intermédiaire avec la méthode d’analyse UV HLPC (limite de détection 10 ppm). Ce processus supprime 100 % de THC s’il fonctionne correctement. Mais les fluctuations de la matrice des paramètres d’extraction et de processus peuvent temporairement entraîner la suppression de certaines dernières traces de THC. Pour cette raison, nous ne pouvons garantir l’absence totale de THC.

