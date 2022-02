Crypto-monnaies : Shiba Inu – il n’y a pas que le Bitcoin dans la vie !

Lorsque l’on évoque l’univers des crypto-monnaies vient immédiatement à l’esprit la valeur locomotive phare des cryptos : le Bitcoin (BTC). Comme une évidence, cette monnaie dématérialisée déchaîne les passions et est en permanence sous le feu des projecteurs. Néanmoins, certaines autres monnaies dématérialisées à l’image du Shiba Inu peuvent s’avérer de véritables paris faits sur l’avenir.

Shiba Inu : du chien légendaire Japonais à la crypto-monnaie en vogue

Le Shiba Inu est un chien d’origine japonaise, version plus petite du fameux Akita Inu, célèbre au Japon par son légendaire Hachiko. La crypto-monnaie Shiba Inu (SHIB) vient quant à elle emprunter le nom / le faciès de cette race de chiens nippone et se calquer sur le modèle d’une autre crypto-monnaie très célèbre : l’Ethereum (ETH). Cette récente crypto est très souvent décrite comme une future grande crypto-monnaie en devenir et de plus en plus de monde se demandent comment acheter des Shiba Inu ?

Pour acheter des Shiba Inu, il suffit tout simplement de s’inscrire sur une plateforme spécialisée, d’ouvrir un compte client et d’alimenter par un paiement en ligne sécurisé (les plateformes dignes de ce nom le sont) leur compte. Une fois ces rapides formalités faites : à vous les achats et les ventes de Shiba Inu ou autres crypto-monnaies qui seront stockées dans votre portefeuille dématérialisé.

Ainsi, vous pourrez acheter vos cryptos, les suivre, les vendre, programmer des actions automatiques selon certains paramètres (acheter ou vendre selon les critères que vous aurez fixé en amont). Cette grande liberté pourra vous permettre de suivre vos cryptos quand bon vous semblera via les nouvelles technologies embarquées et selon par quel système vous passerez.

Appli cryptos : ergonomie et connectivité en temps réel depuis le monde entier

En passant par une application spécialisée pour suivre votre portefeuille de crypto-monnaies, vous bénéficierez d’un plaisir supplémentaire pour gérer vos cyber monnaies. Car avoir la liberté de suivre vos monnaies virtuelles depuis un ordinateur fixe, portable, une tablette ou un smartphone vous laissera seul décideur selon vos envies ou les diverses situations de votre vie.

Connectez-vous depuis presque n’importe quel endroit de la planète pour suivre en temps réel le marché des crypto-monnaies, appliquer certaines stratégies pour faire du trading crypto et sans la moindre contrainte majeure. Auparavant impossible lorsque l’on voulait trader (même dans le marché boursier traditionnel), l’avènement de ce genre de technologies a fait que bien des possibilités se sont créées.

L’appli aura l’avantage d’être responsive, c’est-à-dire qu’elle adaptera la taille des écritures, des graphiques et de tout ce qui s’affiche visuellement selon la taille de chaque écran d’appareil (résolutions, tailles et définitions différentes). De plus, les appareils disposant d’écrans tactiles auront une ergonomie toute autre et auront une utilisation plus intuitive, comme généralement pour les applis qui exploitent les capacités des appareils à écran tactile. Vous pourrez donc profiter de tous les atouts offerts par ce genre d’appli et trader du Shiba Inu – des crypto-monnaies avec facilité.