À une ère où les crypto monnaies ont le vent en poupe, l’idée est d’en profiter au maximum. S’il existe de nombreuses façons de gagner de l’argent avec les cryptos, le minage est l’une d’entre elles. Toutefois, il existe une panoplie de pièces sur le marché, ce qui peut rendre votre choix difficile. Pour maximiser vos chances de gains, il vous faudra miner les crypto monnaies ayant un fort potentiel.

Le Bitcoin

Miner une crypto monnaie consiste à valider la transaction entre deux particuliers. Ceci nécessite des calculs mathématiques hautement complexes. Cela fait que vous aurez besoin d’équipements de haute technologie pour faire le minage de certaines crypto monnaies comme le Bitcoin.

Lire également : Comment transmettre un certificat de cession à la préfecture ?

En effet, même si ce dernier a une valeur assez élevée actuellement, son minage ne sera pas impossible. Toutefois, il vous sera très difficile de le faire seul. Il n’est pas évident que vous ayez les moyens de vous acheter un ASIC (application-specific integrated circuit) utile pour miner du Bitcoin.

Votre minage ne sera rentable que si vous intégrez un mining pool. C’est un groupe de nombreux mineurs qui vont combiner la puissance de leurs équipements pour vérifier et valider les transactions moyennant une récompense. À l’heure actuelle, un bloc vérifié donne accès à 6,25 BTC.

A découvrir également : Quelle taxe pour importer une voiture d’Allemagne

L’ethereum

L’ethereum est la seconde crypto la plus importante derrière le Bitcoin. Contrairement à ce dernier, vous pouvez miner l’ether depuis chez vous à condition d’avoir les équipements adéquats. Son algorithme étant plus léger que celui du bitcoin, il fera le bonheur des mineurs débutants. Ils peuvent simplement utiliser des cartes graphiques AMD ou Nvidia en lieu et place d’un ASIC.

Toutefois, comme dans le cas précédent, un minage personnel réduit vos chances de validation. En effet, une vérification ne vous donne pas forcément droit à une récompense. C’est avant tout une compétition où seuls les premiers sont récompensés. Il est donc conseillé de s’associer pour maximiser ses chances de vérification.

Monero

Bien qu’elle soit créée en avril 2014, monero est assez populaire pour être minée. En effet, elle a du potentiel, car en une année (c’est-à-dire de 2017 à 2018), cette crypto monnaie a connu une flambée de 4 800 % passant de 10 dollars à plus de 480 dollars la pièce.

C’est une monnaie rentable que vous pourrez miner. En réalité, contrairement à certaines cryptos, monero ne nécessite pas d’équipements spécifiques. Que ce soit avec un processeur ou une carte graphique, vous pourrez assurer son minage. Le logiciel dont vous aurez besoin est le XMR-Stak. Même s’il en existe plusieurs autres, celui-ci est régulièrement mis à jour.

Le Litecoin

Le Litecoin est une fourche du Bitcoin, ce qui fait que le principe de minage reste assez similaire. Ainsi, cette crypto monnaie est également une valeur sûre dans le domaine. La difficulté de minage d’une pièce est liée à la concurrence entre les mineurs.

Plus il y a de mineurs sur une crypto, plus le minage est difficile. Vu le coût actuel du Litecoin (un peu plus de 100 dollars la pièce), les mineurs n’y jettent pas forcément leur dévolue. Pour un débutant, c’est la bonne occasion pour se lancer. Tout comme le Bitcoin, la vérification et la validation d’un bloc vous donnent droit à 12,5 pièces de Litecoin.

Même si l’utilisation d’un ASIC Scrypt est recommandée, vous pourrez maximiser vos chances avec deux GPU performants. Ainsi, vous êtes sûr de rentabiliser vos investissements et pourrez vous préparer à miner des cryptos plus importantes.

Voici donc quelques crypto monnaies à miner en 2020.