Site de rencontre chrétien : se lancer en toute quiétude !

Pour trouver l’amour plus rapidement, vous pouvez songer à vous inscrire sur un site de rencontre. Pour cette fois, on ne va pas vous parler de ces plateformes très connues, mais d’un site spécialisé comme un site de rencontre chrétien. Dans cet article, nous allons vous donner quelques conseils pour que vous puissiez vous lancer en toute quiétude sur ce type de plateforme.

Pas convaincu de l’inscription ?

Même s’il y a déjà un bon monde qui a trouvé l’âme sœur sur ces sites de rencontre, certains sont encore réticents par rapport à ces plateformes. Cependant, vous inscrire sur un site de rencontre chrétien peut être une bonne alternative pour vous qui êtes plutôt du genre timide. Comme vous n’avez pas la personne devant vous, il sera plus facile de l’aborder.

Vous ne l’avez peut-être pas vu ainsi, mais sur un site de rencontre, vous multipliez les chances de trouver la bonne personne. En effet, certains sites ont une fonctionnalité de matchmaking qui va directement vous présenter la personne qui peut vous convenir. Si la plateforme n’a pas cette fonctionnalité, vous pouvez toujours voir le profil de la personne et analyser par vous-même si elle vous convient ou non. Au cas où elle ne vous convient pas, vous éviterez de perdre du temps en discutant avec elle.

Un site de rencontre spécialisé

On a les sites de rencontres généralistes sur lesquels on compte un bon monde. Cependant, là, vous allez retrouver des personnes qui ont et qui n’ont pas les mêmes valeurs et les mêmes convictions que vous. On ne peut pas non plus écarter les escrocs, les arnaqueurs et les profiteurs. C’est peut-être là l’avantage de s’inscrire sur un site de rencontre spécialisé.

Vous allez y trouver moins de monde, mais vous êtes sûr de tomber sur des personnes qui ont les mêmes valeurs que vous. Si vous vous inscrivez donc sur un site de rencontre chrétien, vous êtes plus ou moins sûr que les personnes qui y sont sont aussi des chrétiens et elles partagent les mêmes convictions que vous.

Faire le premier pas

Après l’inscription, l’amour ne viendra pas à votre porte : il faut que vous bougiez pour mettre toutes les chances de votre côté. Certes, ce sont des personnes qui partagent les mêmes valeurs que vous qui sont sur le site, mais elles ne vont pas toujours répondre à tous les messages. De ce fait, lorsque vous abordez une personne, vous devez faire attention au premier message que vous envoyez. Il n’est pas nécessaire d’écrire un long message.

Notez également qu’un simple bonjour ne va pas non plus avoir une réponse. Pour capter l’attention de la personne qui vous intéresse, rédigez un message d’environ deux lignes. Mettez dedans des informations sur vous et aussi les quelques points en commun que vous avez avec la personne. Toujours dans le but de susciter l’intérêt de la personne, évitez les abréviations et les messages de type SMS.