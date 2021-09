Comment savoir si une montre à gousset a de la valeur ?

Vous possédez une montre à gousset et vous vous demandez quelle est sa valeur si vous la revendez ? Découvrez dans notre article quelques critères à prendre en compte pour déterminer la valeur d’une montre à gousset.

Identifier votre montre à gousset

Essentiellement, si vous ne savez pas ce qu’est la montre en votre possession, il n’y a tout simplement aucun moyen de savoir combien elle vaut. Afin de déterminer une évaluation précise, vous devez d’abord établir qui a fabriqué la montre (fabricant). Vous devez aussi rassembler autant d’informations que possible sur le modèle, les âges, le grade, la taille, le mouvement, la qualité et les caractéristiques uniques de votre montre.

Bijoux et réglages

Les rubis – les mécanismes internes en pierre précieuse parsemés à l’intérieur d’une montre à gousset – minimisent la friction et l’usure en agissant comme des roulements pour les engrenages. Les ajustements sont les calibrations d’une montre qui lui permettent de donner l’heure avec précision, quelle que soit la position dans laquelle elle est tenue. Plus une montre possède de rubis et de réglages, plus elle est de qualité et donc plus sa valeur est élevée. Dans de rares cas, une montre à gousset peut avoir jusqu’à 25 rubis.

Mouvement

Le mouvement d’une montre à gousset est l’ensemble du mécanisme qui lui permet de fonctionner. Il existe deux principaux types de mouvements que l’on peut trouver dans les montres à gousset : les mouvements modernes à quartz et les mouvements mécaniques classiques. L’état et la conception du mouvement d’une montre sont très importants pour déterminer la valeur de l’objet.

Un mouvement complet et intact est bien sûr préférable à un mouvement auquel il manque des engrenages ou des ressorts, car leur réparation et leur remplacement peuvent être très coûteux. Un système d’engrenage décoré augmente également la valeur de l’objet en raison du savoir-faire et de l’esthétique associés à ce type de détails.

Marque

Comme pour la plupart des types de montres, les marques réputées se vendent bien aux enchères. Parmi les noms clés à rechercher, citons Longines, qui opère depuis 1832, et Omega, qui fabrique des montres depuis 1848. Elgin et Hamilton sont également des entreprises horlogères prolifiques qui ont toutes deux cessé leurs activités dans les années 60. Si vous possédez une montre à gousset fabriquée par l’un de ces grands noms, vous pourriez être destiné à une vente à forte valeur ajoutée.

L’âge de votre montre

Il est beaucoup plus difficile de déterminer l’âge d’une montre à gousset ancienne, en particulier les montres suisses ou européennes, car elles ne portent pas de numéro de série comme leurs homologues américaines. L’âge des montres suisses sans numéro de série est estimé en fonction du style du mouvement et de sa construction. Cela nécessite des années d’expérience, de connaissances et une compréhension de la façon dont les montres ont été fabriquées au fil des ans. Vous aurez donc besoin de la faire évaluation par un professionnel pour obtenir une estimation précise.