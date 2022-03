Quand colonies de vacances et camping riment, les ados adorent !

Les sites de camping sont des sites qui ne manquent pas d’attraits. Pour les amateurs de grand air et de nature, ce sont les endroits rêvés pour un séjour d’une ou de plusieurs semaines. Difficile de trouver mieux qu’une colonie de vacances en camping en bord de mer ou en pleine montagne.

Une large gamme de choix de destination selon les saisons

Envoyer votre ado dans une colonie de vacances, c’est lui permettre de développer son autonomie, de prendre confiance en lui. Dans une colonie de vacances où la vie collective s’impose d’elle-même, l’ado est amené à comprendre et respecter l’autre. Un séjour ado en montagne pour se perfectionner aux sports d’hiver est aussi jouissif qu’un camp de vacances ado d’été ou de printemps.

En été, que ce soit dans l’ouest ou le sud de la France, la plage, la mer ou l’océan promettent les meilleures sensations et découvertes, sans parler des rencontres. Les centres de vacances en France sont installés dans des sites bien connus où on est sûr de ne pas s’ennuyer. Les activités ludiques, sportives et éducatives sont nombreuses. Il y a de quoi satisfaire tous les ados et les parents.

Le séjour ado à l’étranger constitue également une option préférée de nos jeunes. Il permet une réelle découverte et une vraie évasion. Pour les vacances d’été prochain, que ce soit en France ou à l’étranger, les colonies de vacances s’installent également sur les sites de camping.

La colonie de vacances en camping : un mode d’hébergement adoré par les jeunes

En période de vacances scolaires, les accueils collectifs de mineurs peuvent être particulièrement débordés. Les dernières vacances de Toussaint ont révélé une pénurie de centres de vacances sur toute la France. Pour les prochaines vacances de printemps et d’été, vous pouvez opter pour une colonie de vacances en pleine nature.

Pour anticiper cette pénurie de camps de vacances à cause du manque d’animateurs, les organisateurs de colonie de vacances s’installent de plus en plus dans les campings. Les ados adorent ça ! Ce contact avec la nature et le plein air favorisent la découverte, les rencontres et les échanges. C’est l’occasion pour le pré-adolescent ou l’adolescent de découvrir les joies et les bienfaits de la nature en compagnie de leurs semblables.

Des activités pensées pour tous les âges

Plusieurs sites de camping se prêtent facilement à l’accueil des jeunes. Il revient aux organisateurs de camp de vacances ado de mettre en œuvre une pédagogie, de définir des activités ludiques et éducatives en concordance avec leur but. L’adolescence est un âge difficile comportant plusieurs phases. Un pré-ado n’est pas forcément fait pour les activités d’un ado.

Qu’il ait 12 ans, 13 ans ou 14 ans, votre enfant peut être admis pour un séjour en colonie de vacances sports mécaniques. Les stages sportifs sont faits pour toutes les tranches d’âge des jeunes. Cependant, pour le plus jeune, il peut s’agir de jouer, de s’émerveiller ou encore d’éveiller sa curiosité. Pour les 15 ans, 16 ans et 17 ans, un séjour ado en sports mécaniques est l’occasion de se perfectionner, de grandir dans la maîtrise de sa discipline.