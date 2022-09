Pronote Limousin : connexion au portail du Lycée Léonard

Le Lycée Léonard Limosin est un établissement scolaire public situé dans le centre-ville de Limoges, précisément au 13, rue des Clairettes, à proximité de la place d’Aine. En matière de qualité d’enseignement, le lycée est classé au 6ème parmi les 13 présents dans le département. À l’heure de l’évolution numérique, l’établissement choisit de déployer Pronote, un logiciel de gestion de la vie scolaire.

Qu’est-ce que le Pronote Limousin ?

Pronote est un logiciel créé en 1999 par Index Education, une société marseillaise spécialisée dans les applications informatiques dédiées à l’enseignement depuis plus de 25 ans. L’outil compte aujourd’hui plus de 15 millions d’utilisateurs. Plus de 10.000 lycées et collèges s’en servent en France.

Pronote est au début un client lourd, autrement dit, un logiciel proposant des fonctionnalités complexes et un traitement autonome. Il n’exige la connexion au serveur que pour l’échange de données. En 2003, la société Index Education propose l’extension pronote.net permettant d’utiliser l’outil comme une application web. Enfin, une application mobile Pronote est disponible depuis 2008.

Parmi les établissements qui optent pour Pronote figure le Lycée Léonard à Limoges. Le logiciel sert à la centralisation de toutes les informations sur la vie scolaire. Grâce à l’outil, sont par exemple accessibles en un seul endroit les données sur les notes des élèves, les emplois du temps de chaque classe, les absences des élèves et les cahiers de textes. Peuvent accéder à ces informations non seulement les enseignements et les élèves, mais également les parents. Ils ont un espace qui leur est dédié.

Quelles sont les fonctionnalités proposées par Pronote Limousin ?

Le logiciel Pronote se décline en plusieurs espaces. Chaque espace correspond à une fonction spécifique dans le Lycée Léonard et est protégé par un mot de passe : professeurs, vie scolaire, parents, élèves et académie. Il s’agit dans la majorité des cas du proviseur ou du proviseur adjoint qui assure l’administration de l’outil.

Après l’intégration de Pronote au Lycée Léonard Limousin, les professeurs sont en mesure de saisir les données sur chaque élève : notes, compétences et absences. L’outil leur permet également de gérer les devoirs et les nombreuses ressources pédagogiques mis à la disposition des élèves. Pour ces derniers, ils peuvent accéder au logiciel pour consulter ces diverses informations. Ils peuvent également s’en servir pour rendre les devoirs et pour communiquer entre eux. Enfin, le logiciel permet aux parents d’accéder aux diverses informations sur leurs enfants, la classe et le lycée Léonard.

Outre cela, Pronote propose d’autres fonctionnalités :

Un outil de communication : il permet de diffuser en masse des informations. Il permet aussi la sélection des destinataires ;

: il permet de diffuser en masse des informations. Il permet aussi la sélection des destinataires ; Un outil de création et de partage de QCM : Pronote permet d’attribuer un QCM à une ou plusieurs classes. Celui-ci peut être classé comme un exercice d’entraînement, un travail à rendre ou encore un devoir noté. Le corrigé, quand il est intégré dans l’outil, est accessible à n’importe quel moment.

Le logiciel Pronote Limousin apparaît comme le portail numérique du Lycée Léonard. Pour y accéder, l’utilisateur doit se servir d’un login qui est mis à sa disposition par le Lycée. Celui-ci lui permet d’ouvrir l’espace qui lui est dédié.

Pour accéder à Pronote, vous n’avez qu’à entrer l’adresse fournie par le Lycée Léonard dans la barre de recherche de votre navigateur. Cette adresse vous dirige vers la page d’accueil. Vous n’avez qu’à fournir votre identifiant et votre mot de passe. Une fois votre compte ouvert, vous y trouverez de nombreux onglets. Si vous cherchez, par exemple, les devoirs à faire, vous cliquez sur la rubrique cahier de textes. Les notes, quant à elles, sont rassemblées dans la rubrique résultat. Pour les absences justifiées, les punitions et les retards, ces informations se trouvent dans l’onglet « vie sociale ».

Avant de quitter, n’oubliez pas de déconnecter afin d’assurer la sécurité de la plateforme. De même, les identifiants et les mots de passe fournis par le Lycée Léonard Limousin doivent être tenus en secret.