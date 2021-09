Fourtoutici : le site à connaitre pour des livres gratuits

Si vous cherchez un excellent site pour télécharger des livres de manière totalement gratuite, nous avons la solution pour vous. Le site Fourtoutici est un site où il est possible de trouver de tout, à vrai dire. Il s’agit d’un site d’échange libre et gratuit de fichiers. La communauté d’utilisateurs gère ce site internet. Nous vous en disons plus sur ce site.

Fourtoutici : un site internet d’échange libre et gratuit

Le site internet Fourtoutici permet l’échange libre et gratuit de fichiers. Parmi ces fichiers, il est possible de rechercher des ebooks, ou livres au format numérique. Les fichiers présents sur le site Fourtoutici sont soumis à la loi. Par ailleurs, le site Fourtoutici précise bien que tout utilisateur et dépositaire du site Fourtoutici se doit de respecter les lois en fonction du pays concerné.

Fourtoutici : à quoi sert ce site ?

Vous avez besoin d’un bon plan pour trouver des tas de livres numériques gratuits ? Un livre numérique est un livre en format non papier, qui peut être téléchargé de manière payante ou gratuite, en fonction de ce qui a été décidé par son auteur.

Le site Fourtoutici est en quelque sorte une grande archive de livres numériques. Gratuitement, il est possible, grâce au site Fourtoutici, de :

Télécharger gratuitement des ebooks

Uploader gratuitement des ebooks

Chaque livre est déposé dans une grande bibliothèque de livres numériques. Chaque utilisateur peut effectuer une recherche de livre. Et faire une demande de livre disponible au téléchargement grâce à un système de forum intégré au site Fourtoutici.

Pour tous les amateurs de livres et de lecture, le site Fourtoutici.pro est une véritable mine d’or. Vous y trouverez des livres en échange et en partage gratuit et – a priori- légal. Emportez votre livre ou ebook partout avec vous sur votre liseuse, pour une lecture plus pratique et moins encombrante !

Qu’est-ce qu’un format ebook ?

Le format ebook est un format de livre numérique qui peut se lire sur une liseuse. Le format ebook est en réalité un format epub. Il se peut aussi que le livre que vous cherchez soit au format pdf, en fonction de ce que vous recherchez.

Sur le site Fourtoutici, vous retrouvez une liste complète des livres / ebooks disponibles sur le site.

Sur votre liseuse, vous chargez votre ebook et vous pouvez l’emporter partout avec vous. Fourtoutici est réellement le site qu’il faut connaître pour trouver des bonnes idées de livre et ebook à lire. Il est possible d’interagir avec la communauté pour demander un certain livre.

Partager du contenu sur le site Fourtoutici.pro

Si d’autres utilisateurs l’ont en leur possession, alors ils le partageront en tant que fichier pdf ou epub sur le site Fourtoutici. Chaque utilisateur est responsable du contenu qu’il dépose sur le site Fourtoutici. Dans certains pays, il n’est pas légal de partager du contenu d’auteur protégé. Dans d’autres pays, il est tout à fait légal de partager ce genre de contenu.

Tout dépend, bien évidemment, des autorisations en vigueur dans le pays dont dépendent les contenus partagés.

Le téléchargement d’un ebook au format epub se fait tout d’abord en effectuant une recherche sur le site Fourtoutici.pro. Ce site propose un moteur de recherche intégré via lequel vous avez accès aux archives générales du site.

A partir de là, vous pouvez trouver le livre que vous recherchez, au format pdf ou au format epub / ebook. La plupart des livres proposés sont en français. Le site permet de voir les résultats de recherche d’auteur et de titre de livre. Le poids du fichier pdf ou epub est également indiqué, tout comme la date de dépôt sur le site Fourtoutici.

Le site Fourtoutici avertit les utilisateurs du site Fourtoutici quant à la liste des auteurs de ebooks à ne pas mettre sur le site Fourtoutici. Il convient de se renseigner avant de déposer du contenu et de charger un livre numérique.

Pour en savoir plus, consultez le tuto comment procéder. Pour télécharger un livre, vous n’avez pas besoin de créer de compte. Un simple code vous est demandé afin de vérifier que vous n’êtes pas un robot. Attention, toutefois, aux virus attachés à certains fichiers (avertissement du site).

Bonne lecture à tous !