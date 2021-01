Que visiter dans le Nord Est des Etats-Unis ?

Il y a de nombreuses bonnes raisons de visiter cette riche région qu’est le nord-est des États-Unis. On y trouve des monuments célèbres comme le Jefferson Memorial à Washington D.C ou le Boston Tea Museum. Les États situés le long de la frontière canadienne tels que le Vermont et le Maine sont faits de paysages exceptionnels, composés de forêts d’érables et de conifères et des grandes Appalaches. Enfin, les amateurs de sports d’hiver adoreront les pistes du Vermont tandis que ceux qui préfèrent le plein air en été pourront aller camper ou faire du vélo.

Si vous souhaitez découvrir la région et pas seulement l’incontournable ville de New York, si vous aimez la beauté naturelle, les villes pittoresques ou les baleines, le Nord-Est est fait pour vous !

Grafton dans le Vermont

Un coup d’œil aux ponts historiques de Grafton, aux auberges de campagne romantiques, aux fermes familiales et aux pâturages des bergeries et vous vous rendrez compte que la ville est une charmante représentation d’une petite ville de New England.

Au cœur des Green Mountains du Vermont, cette ville compte moins de 600 habitants à l’année. Emportez vos affaires au Grafton Inn sur Main Street (datant de 1801), juste à côté de la célèbre église aux cloches blanches de la ville et rendez-vous à la Grafton Village Cheese Co. Il n’y a pas de meilleure façon de passer un après-midi que de grignoter des gourmandises artisanales.

Sugar Hill dans le New Hampshire

Cachée dans les White Mountains du New Hampshire avec des vues panoramiques magnifiques (notamment en automne), des magasins d’antiquités chinées et une population d’environ 560 habitants, Sugar Hill a elle aussi toutes les caractéristiques d’une ville typique de New England.

Passez en juin pour la fête annuelle du lupin, lorsque des fleurs couvrent la campagne de Sugar Hill. Ensuite, prolongez votre séjour en plein air en visitant le parc national voisin de Franconia Notch. Plongez dans le lac Echo, profitez des eaux du Flume Canyon ou prenez le téléphérique de Cannon Mountain pour 80 personnes.

Stockbridge dans le Massachusetts

Ces dernières années, les Berkshires du Massachusetts ont attiré plus de citoyens de New York et de Boston que jamais auparavant. Ceux qui ont besoin de faire une virée un peu dépaysante et agréable ne vont pas plus loin que Stockbridge, une ville dont le nom est connu grâce au célèbre résident Norman Rockwell. De nombreux visiteurs font en effet le voyage jusqu’à la ville de l’ouest du MA juste pour voir la plus grande collection d’œuvres et d’objets personnels de l’artiste au musée Norman Rockwell.

En plus du musée, cela vaut aussi la peine de passer un peu de temps dans le jardin botanique du Berkshire et de visiter les magasins de bric-à-brac de Historic Main Street. Une fois l’appétit ouvert, prenez la route pendant cinq minutes jusqu’à l’entrepôt numéro six de West Stockbridge. La galerie rustique du café/torréfacteur/art sert de délicieux sandwichs avec aïoli aux truffes et, bien sûr, le meilleur café de la ville.

Montpelier dans le Vermont

Si vous faites le voyage dans le Vermont, la capitale américaine du sirop d’érable, et que vous ne repartez pas avec une réserve de friandises faites maison, vous aurez loupé quelque chose. Pour y remédier, commencez votre séjour à Montpelier par un arrêt à la maison du sucre de la ferme Bragg, une entreprise familiale qui a transmis à huit générations le secret de la fabrication du parfait maïs d’érable, des biscuits et des bonbons.

De là, vous passez à la crêperie The Skinny Pancake pour vous laisser tenter par des mets sucrés et salés comme le Pure and Simple, avec du beurre de Cabot, du sucre cristallisé, du sirop local, et le Sass-Squash, avec de la courge musquée, du fromage, des pommes et des épinards biologiques. Avant de devoir quitter les Green Mountains, faites un arrêt au marché des agriculteurs de la capitale pour acheter des produits agricoles frais qui soutiennent les agriculteurs locaux.

Hudson, New York

Bien qu’elle se trouve à un peu plus de deux heures de Manhattan, Hudson donne l’impression d’être à 1000 lieues de la grande ville. Tout comme Upstate’s Downtown, la ville autrefois dortoir est aujourd’hui devenue tendance grâce à son architecture victorienne et sa campagne verdoyante.

Si vous venez de la ville, profitez des randonnées dans les forêts de ciguës du Taconic State Park et des chutes de Bash Bish (juste de l’autre côté de la frontière dans le MA). Si la faim vous gagne, retournez en ville pour manger dans la belle salle à manger moderne de Wm Farmer & Sons. Rendez-vous ensuite au Rivertown Lodge pour vous reposer. Cet hôtel est une ancienne salle de cinéma à deux étages, vous pouvez y découvrir de belles chambres modernes et chics.