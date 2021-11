Découvrons les bienfaits de l’huile de CBD et autres produits CBD

L’huile de CBD est un produit absolument naturel et allégé par le THC, qui est une substance psychoactive qui agit sur les fonctions mentales en transformant la plante en une plante étonnante.

Excellent anti-inflammatoire et analgésique, il est utilisé pour le traitement de la dépression, de la solitude, des états d’anxiété et d’insomnie. Récemment, l’organisme gouvernemental FDA (Food and Drug Administration) qui s’occupe normalement de la réglementation des produits pharmaceutiques et alimentaires, a promu des produits à base de cannabidiol pour le traitement de certaines formes d’épilepsie.

À travers le monde et de plus en plus en plus en Europe, le cannabis CBD, 100 % légal, est de plus en plus répandu et utilisé à des fins médicales, récréatives et culinaires.

Les bienfaits de l’huile de CBD au niveau scientifique

Le cannabidiol en France est distribué sous forme de produits cosmétiques et alimentaires, notamment d’huile. Parfait pour assaisonner crus divers plats, c’est un excellent antioxydant, idéal pour ralentir le vieillissement cellulaire et cutané.

L’ingrédient actif de l’huile, naturellement présent dans le cannabis Sativa, garantit à l’organisme de nombreux bienfaits. Pendant des siècles, la plante a été utilisée par les médecins à des fins thérapeutiques. Mais, dans les années trente, il était interdit de le diffuser pour des raisons socio-politiques.

La culture et le commerce étaient considérés comme illégaux depuis des décennies. Ce n’est que ces dernières années que la communauté scientifique a approfondi ses études, devant reconnaître ses effets sur la santé.

Il a été constaté que le corps humain est naturellement prédisposé à la consommation de cannabinoïdes. Chez de nombreux sujets, le système endocannabinoïde fonctionne correctement, donc l’utilisation régulière d’huile de CBD aide à stimuler les défenses immunitaires, à favoriser les processus digestifs et à dormir la nuit.

De plus, l’huile de CBD aide l’esprit à surmonter les conditions stressantes et les traumatismes psychologiques.

Une étude menée en 2013 par le « British Journal of Clinical Pharmacology » établit les innombrables bienfaits du CBD sur le corps contrairement au THC. Ce dernier, contenu dans le cannabis, est un psychoactif qui se lie aux récepteurs CB1, inhibant les fonctions cérébrales normales.

La prise provoque une relaxation générale de l’individu, le sentiment typique d’euphorie et une altération de la perception de l’espace-temps.

En conséquence, le CBD fonctionne de manière diamétralement opposée. En se liant aux récepteurs CB2, il a une action anti-inflammatoire et immunomodulatrice remarquable et peut agir comme un remède potentiel contre les lésions oxydatives, les nausées, la schizophrénie, l’anxiété, l’épilepsie et les neuroinflammations.

De plus, plusieurs rapports scientifiques témoignent que l’huile de CBD et d’autres produits sont capables d’inhiber la prolifération des cellules cancéreuses du sein, du côlon ou du poumon en se comportant comme un composé non toxique.

Les recherches montrent que les produits CBD peuvent aider à traiter le cancer du col de l’utérus, la leucémie, protège l’organisme des maladies neurodégénératives et du diabète (avec d’excellents résultats sur les sujets non obèses).

De plus, le CBD est bien entendu toléré par le corps. Cependant, les seuls effets indésirables observés dans un échantillon de personnes sont une baisse de la pression artérielle, une sensation de fatigue générale et de vertige, une bouche sèche, une possible aggravation de l’asthme et une inhibition des effets d’autres médicaments.

Qu’est-ce que l’huile de CBD et où l’acheter

Extraite de la plante de cannabis Sativa, l’huile de CBD est un produit absolument naturel qui ne contient pas d’additifs chimiques.

Les meilleurs plants, légaux en Europe, dont l’huile de CBD est issue, sont strictement cultivés en Europe, dans des terres contrôlées selon les techniques de l’agriculture biologique.

La vente en magasin spécialisé et en ligne est aussi maintenant légale, mais il est rare de trouver de l’huile de CBD en pharmacie, mais dans ce cas, les coûts seraient assez élevés.

Pour information, les concentrations de l’ingrédient actif vont de 5 % à 30 %. Le point fort est la polyvalence. Elle peut être utilisée crue en habillage alimentaire ou comme précieuse alliée beauté