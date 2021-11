Bouton sur le lobe de l’oreille : Causes, traitements et piercings

En plus de la gêne que cela peut causer, les boutons dans le lobe de l’oreille peuvent également être douloureux. Ce qui est d’autant plus vrai si vous portez des lunettes ou lorsque vous vous coiffez. Qu’est-ce qui peut causer ces boutons ? Comment peut-on les traiter ? Et qu’en est-il de la relation boutons piercings ?

Bouton dans le lobe de l’oreille : quelles en sont les causes ?

Vous vous doutez sûrement, mais un bouton dans le lobe de l’oreille n’est en rien une chose normale. Généralement, cette gêne est causée par un excès de sueur, d’huile ou de peau morte. On comprend mieux maintenant pourquoi les parents conseillent très souvent à leurs enfants de bien se laver les oreilles.

Il faut savoir que votre peau ainsi que vos cheveux produisent de l’huile de manière naturelle. Ce qui peut être une des causes des acnés et des boutons. Une bonne hygiène est donc indispensable afin d’enlever tous ces facteurs pouvant causer des boutons dans les oreilles.

Il y a également certains irritants qui peuvent être la cause des boutons dans l’oreille :

Une coiffure très serrée

Une coiffure qui serre beaucoup surtout à cause d’un couvre-chef (chapeau, foulard ; …) peut parfaitement expliquer les boutons. En effet, ces accessoires emprisonnent la sueur ainsi que les huiles secrétées par la peau.

Le stress

Quand vous avez un problème de santé, le stress n’est jamais loin. En effet, le stress peut parfaitement impacter de manière négative sur vos hormones. Ce qui va contribuer à une production anormale d’huiles.

Les réactions allergiques

Il est tout à fait possible que les boutons que vous avez dans le lobe de l’oreille soit une réaction allergique. Si vous ressentez les symptômes d’une réaction allergique, il ne faut surtout pas hésiter à en parler à votre médecin.

Bouton dans le lobe de l’oreille : quels traitements ?

Si vous êtes sujet à des boutons dans l’oreille, ne vous en faites pas, car il est tout à fait possible de traiter ce mal. D’ailleurs, vous pouvez régler ce problème comme avec tout autre bouton sur votre corps. Dans un premier temps, il est bon de laisser le bouton guérir et de laisser la zone tranquille.

Par la suite, adoptez ces quelques solutions :

Ne faites surtout pas sauter votre bouton

Evitez le plus possible de toucher au bouton

Nettoyez la zone avec du savon non-irritant

N’utilisez pas de produits irritants pour la peau et pour les cheveux

Utilisez les médicaments contre l’acné (lotions, lavages, …)

Vous l’aurez compris, traiter les boutons dans l’oreille n’est pas chose difficile. La partie la plus délicate est de réussir à ne pas toucher le bouton. Seulement, si vous voulez que ça guérisse, il faudra user de votre force mentale.

Les boutons et les piercings

Si vous avez un piercing d’oreille, il est tout à fait possible qu’il s’infecte. Bien entendu, cette infection peut être la cause de l’apparition des boutons ou encore d’une masse infectée dans votre oreille. La cause réelle ? Cela peut être :

Un matériel de piercing mal nettoyé

Une mauvaise réaction au métal

Une infection bactérienne causée par la manipulation du nouveau piercing

Si vous pensez que votre piercing d’oreille s’est infecté, alors la première chose à faire sera de vous laver les mains. Cette démarche est obligatoire si vous voulez manipuler votre piercing. Une fois cela fait, retirez la boucle d’oreille. Appliquez ensuite une pommade antibactérienne sur la zone infectée.

Si jamais l’infection persiste au bout de quelques jours, alors il faudra retourner chez le professionnel qui vous a fait le piercing. Sinon, vous pouvez très bien consulter directement votre médecin.

Quelques conseils en plus

Il est fortement déconseillé de faire éclater le bouton dans le lobe de votre oreille. Il est tout à fait possible que le bouton n’ait pas encore atteint sa tête. Il se peut également qu’il s’agisse d’une infection profonde et non d’un bouton. On parle d’un kyste ou d’un abcès. Raison pour laquelle, c’est une mauvaise idée de faire éclater le bouton.

Si jamais il a été prouvé que vous n’aviez pas un bouton, mais plutôt un kyste, il faudra sûrement procéder de manière chirurgicale pour l’enlever. Il va sans dire que vous devrez laisser cette démarche au médecin. Dans ce cas, prenez un rendez-vous chez votre médecin pour vous en débarrasser et surtout n’essayez pas de l’enlever par vous-même chez vous.

Encore une fois, il est impératif de garder la zone du bouton d’oreille propre. Soulignons également le fait que l’usage d’irritants est fortement déconseillé. Les gestes simples mentionnés tout à l’heure devraient amplement suffire pour régler le problème. Sinon, si le problème persiste et que votre bouton ne disparaît pas, il faudra obligatoirement contacter votre médecin. Il se peut qu’il ne s’agisse pas d’un bouton dans ce cas.