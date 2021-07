Crapoter ou fumer une cigarette électronique ?

La cigarette électronique (e-cigarette), encore appelée vaporisateur personnel, est un appareil électronique qui émet de la vapeur. L’e-cigarette peut être parfumée au tabac blond, au bonbon ou à base d’arôme fruité. Le crapoter revient au fait d’aspirer sa vapeur dans la bouche, sans pour autant l’avaler. Pour la plupart de ses utilisateurs, c’est un moyen d’éviter les dangers qui y sont liés. Découvrez dans cet article la meilleure option d’usage de votre cigarette électronique.

Fumer une e-cigarette : implications

Tout d’abord, à noter que contrairement aux cigarettes traditionnelles, l’e-cigarette ne dégage pas de la fumée, mais plutôt de la vapeur. Pour cela, le terme le mieux adapté au contexte serait de vapoter au lieu de fumer.

Toutes les fois que vous inspirez dans votre organisme autre chose que les médicaments ou l’oxygène, vous risquez fort de l’endommager. Le fait de vapoter est d’ailleurs l’une des meilleures manières de prendre ce risque.

Les risques de toxicomanie

Pour commencer, fumer l’e-cigarette vous rend dépendant à la nicotine. Lorsqu’elle en dispose d’une grande quantité, la cigarette électronique devient un vrai danger. Vous devez en effet savoir que la nicotine est une drogue qui fait naître en vous une forte aliénation.

Donc plus vous inhalez un taux conséquent de nicotine, plus vous en devenez accro. Lorsque cela vient à se produire, vous avez plus de chance de laisser les cigarettes électroniques au détriment des cigarettes traditionnelles qui sont davantage plus dangereuses.

Problèmes cardio-pulmonaires

En outre, fumer une e-cigarette peut gravement nuire à votre santé. D’abord, elle peut aggraver vos problèmes de poumons si vous en aviez auparavant. Au fil du temps, cela vous conduira soit à un cancer, soit à la MPOC, et même plus.

Dans le cas où vous n’auriez aucun problème pulmonaire dans le passé, fumer l’e-cigarette peut tout de même créer, puis développer en vous plusieurs maladies comme l’asthme par exemple.

D’autre part, les dommages causés par l’inhalation des toxines de l’e-cigarette peuvent être irréversibles. Si cela continue, vous risquez de mourir à petit feu. Par exemple, en dehors de la nicotine, vous avez également le propylène de glycérol qui est issu de l’e-cigarette.

Ces composés sont reconnus pour leurs effets très néfastes sur le cœur. Cela sous-entend que vous pourrez souffrir d’un cancer de cœur à l’avenir.

Crapoter une e-cigarette : implications

La différence entre le fait de fumer l’e-cigarette et le fait de la crapoteuse ; c’est l’absence de combustion. Or, c’est justement la combustion qui rend dangereux le fait de fumer. En effet, crapoter la vapeur de l’e-cigarette n’aura de toute évidence pas les mêmes effets que lorsque vous aspirez.

En crapotant la vapeur, vous pourrez constater l’absence de consommation de nicotine dans son goût. Après avoir retenu cette vapeur dans votre bouche pendant un certain temps, vous n’expireriez que des nuages à peine existants.

Du moment que le contenu de l’e-cigarette n’a pas été en contact avec vos organes internes, vous n’avez rien à craindre. Néanmoins, crapoter l’e-cigarette peut toutefois endommager votre muqueuse buccale ou vos dents.

La cigarette électronique est un appareil qui a été conçu dans le but de rendre moins dangereux le fait de fumer. Cependant, pour préserver votre santé, vous devez être en mesure d’adopter une manière saine de l’utiliser.