Guide complet pour bien choisir son e-liquide Alfaliquid

Le vapotage est un moyen efficace pour arrêter enfin la cigarette. Dès le début, vous devrez choisir entre une multitude de e-liquides. Quels sont les critères importants à prendre en compte quand vous choisissez votre e-liquide Alfaliquid ?

Vapoter pour arrêter la cigarette

Vous n’avez jamais fumé de votre vie ? Dans ce cas, ne vous mettez pas au vapotage. Le vapotage n’est pas interdit aux non-fumeurs, mais est fortement déconseillé. Il est admis par les autorités sanitaires que le vapotage est 95% moins toxique que la cigarette. Mais son plus grand intérêt, outre le plaisir que vous éprouvez à vapoter une fois que vous y serez accoutumé, est sa capacité à vous faire arrêter de fumer.

La très grande majorité des vapoteurs et vapoteuses sont d’anciens fumeurs et fumeuses ou des accrocs à la cigarette essayant de reprendre leur vie en main. La vape est l’un des moyens les plus privilégiés, parce qu’il est efficace, pour sortir du cercle vicieux et infernal de la cigarette.

Grâce au bon choix des e-liquide compte tenu de leurs caractéristiques, il vous est possible de diminuer peu à peu votre dépendance à la nicotine jusqu’à vous en passer totalement.

L’importance de la qualité du e-liquide alfaliquid

Tout l’intérêt du vapotage repose sur les e-liquides. Le e-liquide est un consommable qui vous coûte de l’argent, certes. Mais ne vous laissez jamais tenter par des e-liquides bon marché qui risquent de vous causer des soucis de santé et vous conduire à l’hôpital. On ne sait jamais quelles substances pourries ils mettent dans ces e-liquides. Optez pour un e-liquide de bonne qualité, traçable et dont le fabricant et/ou vendeur met à l’honneur la transparence.

Le marché du e-liquide en France est très compétitif. Alfaliquid est l’un des leaders de ce marché du e-liquide et de la cigarette électronique depuis plusieurs années. Les produits de cet expert du e-liquide sont tous fabriqués en France selon un processus de fabrication strict.

Avant de tester et d’adopter ses e-liquides savoureux, prenez le temps de découvrir la marque française alfaliquid, ses valeurs et sa notoriété auprès de la communauté des vapoteurs.

Connaissances basiques sur les e-liquides

Il est vrai que alfaliquid propose aux débutants plusieurs choix de kits pour commencer le vapotage. Les e-liquides pour les kits débutants sont soigneusement sélectionnés, en plus ils sont bien documentés. Toutefois, il est toujours plus intéressant d’avoir les connaissances élémentaires en matière de e-liquide avant de se mettre à en consommer.

Les proportions PG/VG d’un e-liquide

Le propylène glycol ou PG, pour simplifier, est un exhausteur de goût. Quand on a un e-liquide 80/20, 76/24, 60/40, on favorise la saveur dans sa vapote. Un e-liquide 50/50 contient la même quantité de PG et de VG (Glycérine végétale). Il est équilibré en termes d’intensité de goût, de production de vapeur et de hit. Un e-liquide à très fort taux de VG est fait pour les vapoteurs adeptes du cloud chasing.

Le taux de nicotine d’un e-liquide Alfaliquide

En règle générale, plus on débute plus on choisit les e-liquides les plus nicotinés. Selon bien sûr que vous soyez un fumeur occasionnel ou un gros fumeur. Le fait est qu’il faut effectuer son sevrage de façon progressive. Les e-liquides Alfaliquid sont proposés à différents taux de nicotine allant de 0 à 16 mg/ml.

Pour les vapoteurs et les vapoteuses ayant besoin de bonnes doses de nicotine, Alfaliquid propose des flacons d’e-liquide aux sels de nicotine dont le taux peut atteindre les 20 mg/ml.

Les saveurs d’un e-liquide

Blond doux, blond, brun…une large gamme de choix de saveurs dites “Classic” est conçue pour retrouver dans la vape les saveurs de vos cigarettes. Au fur et à mesure de l’évolution de votre sevrage et de vos préférences, vous essayerez et adopterez des goûts très spécifiques comme le e-liquide saveur gourmande Rat Rod de Alfaliquid reproduisant les goûts sublimes de la nougatine, la vanille, le caramel, le praliné noisette et la crème pâtissière.

Accords e-cig, e-liquide et style de vape

On peut classer les e-cigarettes selon 4 critères essentiels : autonomie, taux de nicotine maximum, quantité de vapeur et complexité. Plus on est débutant, plus on opte pour une e-cigarette au format compact dans le genre Pod, facile à utiliser et acceptant les plus hauts taux de nicotine, mais ne favorisant pas la production de vapeur. Les e-cigarettes les plus complexes, les plus autonomes et puissantes sont pour les confirmés et les experts.