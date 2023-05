Dégoter une bonne mutuelle optique

Le remboursement des lunettes ou des lentilles de contact est, bien souvent, la principale motivation de tous ceux qui cherchent une complémentaire santé optique compétitive et performante. Rien d'étonnant à cela si l'on considère les taux de remboursement du régime de base de la Sécurité social si faibles en la matière que les clients des opticiens, à défaut d'une mutuelle, ont à régler la quasi-intégralité du montant.

Frais d'optiques, un remboursement dérisoire de la part de la sécu

Le montant du remboursement auquel les français ont droit au titre de la Sécurité sociale est calculé en appliquant un pourcentage à une « base de remboursement » (BR), dont le montant est lui-même défini par une nomenclature officielle appelée la « liste des produits et prestations » (LPP). Seul problème : le coût réel des soins d'optique est très largement sous-estimé, et les bases de remboursement sont fixées à un niveau ridiculement bas. L'association UFC-Que Choisir estime le coût moyen d'une monture de lunettes avec des verres simples à 470 €. De ce fait, les montants remboursés par le régime de base de la Sécurité sociale apparaissent totalement déconnectés de la réalité du marché. Il est devenu inenvisageable pour un particulier de se passer d'une bonne complémentaire santé, surtout pour les séniors. Avec plus de 68 % de la population touchée par des troubles de la vue, n'importe quel assuré a de bonnes chances, à terme, de devoir financer des soins d'optique.

Les garanties d'une mutuelle optique

Les garanties portent sur le remboursement de la monture comme des verres ou des lentilles. Une monture, dans tous les cas, ne peut être remboursée qu'à 150 € au maximum. Concernant les verres, deux modèles simples peuvent être par exemple être remboursés à 50 € au minimum et à 470 € au maximum (monture incluse). Pour deux verres très complexes, les montants proposés selon les mutuelles et l'actualité, peuvent aller de 200 € minimum à 850 € maximum. Á chacun d'y voir clair et de sélectionner la mutuelle optique la plus adaptée à ses besoins.

Trouver une mutuelle optique qui correspond à ses besoins est essentiel pour garantir une prise en charge optimale des frais liés à la vue. Pour y parvenir, il faut procéder étape par étape.

La première chose à faire est d’évaluer les dépenses réelles que l’on a engagées pour sa santé visuelle. Il faut aussi prendre en compte les éventuelles consultations chez un ophtalmologiste ainsi que le coût des équipements comme les lunettes ou encore les lentilles de contact.

Il faut déterminer son profil et ses attentes vis-à-vis de la mutuelle optique. Si vous avez besoin d’une couverture complète, il faudra peut-être envisager une formule plus onéreuse, mais offrant davantage de garanties. À l’inverse, si votre budget ne vous permet pas d’opter pour une mutuelle haut-de-gamme, il sera nécessaire de trouver le meilleur compromis entre protection et tarif abordable.

En fonction du profil et des attentes spécifiques, différents critères peuvent être pris en compte dans le choix final d’une mutuelle optique :

• Les remboursements : le taux proposé doit être suffisamment élevé pour couvrir intégralement ou presque tous les frais relatifs aux soins optiques.

• Les plafonds : certains contrats imposent un montant maximal annuel ou mensuel au-delà duquel aucun remboursement n’est possible.

• Le délai avant remboursement : ce critère concerne surtout ceux qui ont des besoins urgents comme l’achat rapide d’une nouvelle paire de lunettes.

• La durée minimale du contrat avant résiliation : certains contrats de mutuelle optique obligent les souscripteurs à respecter une période d’engagement minimale.

• Les services additionnels proposés, tels que des forfaits dédiés aux verres progressifs ou encore un accès à des réseaux de soins conventionnés.

En se concentrant sur ces critères et en prenant le temps de bien comparer les différentes offres du marché, il est possible de trouver la mutuelle optique qui répondra parfaitement aux besoins spécifiques.

Les critères à prendre en compte pour choisir sa mutuelle optique

Lorsqu’il s’agit de choisir sa mutuelle optique, il faut prendre en compte différents critères pour trouver celle qui conviendra le mieux à ses besoins. Parmi ces critères, on peut citer :

Le taux de remboursement proposé par la mutuelle doit être suffisamment élevé pour couvrir la majorité des frais liés aux soins optiques. Effectivement, les coûts peuvent rapidement s’accumuler lorsqu’on doit changer régulièrement de lunettes ou avoir recours à des équipements spécifiques.

Certains contrats imposent un plafond annuel ou mensuel au-delà duquel aucun remboursement n’est possible. Il est donc primordial de vérifier que ces limitations ne sont pas trop restrictives et qu’elles ne risquent pas d’avoir un impact sur la prise en charge des frais médicaux.

Il faut considérer le temps nécessaire avant que la mutuelle procède aux remboursements. Idéalement, ce délai devrait être court afin d’éviter une avance financière importante.

Certaines mutuelles optiques obligent leurs membres à respecter une période d’engagement minimale avant qu’il ne soit possible de résilier le contrat. Ce point doit donc aussi être pris en compte lorsqu’on souhaite souscrire à une mutuelle.

Certaines mutuelles optiques proposent des forfaits supplémentaires dédiés aux verres progressifs ou encore un accès à des réseaux de soins conventionnés. Ces options peuvent s’avérer intéressantes pour les personnes ayant des besoins spécifiques en matière de santé visuelle.

Il est aussi recommandé de prendre le temps de comparer les différentes offres du marché afin d’obtenir la meilleure couverture possible au meilleur prix. Pour cela, il peut être utile d’utiliser un comparateur en ligne qui permettra d’évaluer rapidement et efficacement les différents contrats disponibles.

Choisir une mutuelle optique adaptée nécessite donc une bonne connaissance des différentes formules proposées sur le marché ainsi qu’une évaluation précise de ses propres besoins en matière de santé visuelle. En prenant ces éléments en compte et en suivant ces quelques conseils simples, il est possible de trouver facilement la solution idéale pour protéger sa vue tout au long de l’année.