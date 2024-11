À Grenoble, la quête d’une vision parfaite n’a jamais été aussi accessible grâce à une pléiade de spécialistes de la vue renommés. L’Institut de la Vision de Grenoble, dirigé par le Dr. Marc Dupuis, se distingue par ses équipements de pointe et son expertise en chirurgie réfractive.

Le Centre Ophtalmologique de la Rue de la Liberté, quant à lui, est réputé pour ses consultations personnalisées et ses solutions sur mesure en matière de lentilles de contact et de lunettes. N’oublions pas le Dr. Claire Martin, dont les compétences en pédiatrie ophtalmologique sont très appréciées des familles locales.

Les meilleurs ophtalmologues de Grenoble

Grenoble regorge de professionnels de la vision. Parmi eux, le Dr Anne Orthlieb, le Dr Hubanova, le Dr Youssef El Bichara, et le Dr Medhi Chikh, tous exerçant au Point Vision Grenoble. Ce centre, situé au 32 allée Henri Frenay, est une référence en matière d’ophtalmologie.

Dr Basly Hédi – 22bis Rue de Strasbourg, Grenoble. Téléphone : +33438030305.

– 22bis Rue de Strasbourg, Grenoble. Téléphone : +33438030305. Jacques MOIROUD – 3 Rue Félix Poulat, Grenoble. Téléphone : +33476461628.

– 3 Rue Félix Poulat, Grenoble. Téléphone : +33476461628. Dr Jean Jacques Benyamin – 3 Place de l’Étoile, Grenoble. Téléphone : +33476460615.

– 3 Place de l’Étoile, Grenoble. Téléphone : +33476460615. Druelle Agnès – 82 Cours Berriat, Grenoble. Téléphone : +33476969869.

Les avis des patients, disponibles sur des plateformes comme Tripadvisor et Eyeneed, confirment la qualité de ces praticiens. Leurs compétences et leur disponibilité sont saluées, donnant ainsi des avis vérifiés et des contributions pertinentes.

Pour une vision optimale, consultez ces ophtalmologues de Grenoble et bénéficiez d’un accompagnement personnalisé. Les Opticiens experts Grenoble sont aussi à votre disposition pour compléter votre parcours de soin avec des équipements de haute qualité.

Les cliniques spécialisées en chirurgie oculaire

Grenoble ne se limite pas à ses ophtalmologues renommés. La ville abrite aussi des cliniques spécialisées en chirurgie oculaire, offrant des solutions de pointe pour divers problèmes de vision. Parmi elles, le Point Vision Grenoble se distingue par ses services de haute qualité.

Ce centre, situé au 32 allée Henri Frenay, propose notamment des chirurgies réfractives et des chirurgies de la cataracte. Vous trouverez ses portes ouvertes du lundi au vendredi, de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, ainsi que le samedi de 8h30 à 16h30. Le Point Vision Grenoble se targue aussi d’une certification ISO 9001, gage de son engagement envers des standards élevés de qualité et de sécurité.

Service Détails Adresse 32 allée Henri Frenay, 38000 Grenoble Téléphone 04 58 00 21 10 Horaires Lundi-Vendredi : 08h30-12h30/13h30-17h30 Samedi : 08h30-16h30 Certifications ISO 9001

La chirurgie réfractive, proposée par le Point Vision Grenoble, permet de corriger des défauts visuels tels que la myopie, l’hypermétropie, et l’astigmatisme. Cette intervention est réalisée avec des technologies de pointe pour un maximum de précision.

La chirurgie de la cataracte, quant à elle, est une intervention courante mais délicate, qui nécessite l’expertise de chirurgiens spécialisés. Le Point Vision Grenoble met à disposition des professionnels hautement qualifiés pour garantir des résultats optimaux et une récupération rapide.

Considérez le Point Vision Grenoble pour vos besoins en chirurgie oculaire. Le centre répond aux attentes les plus exigeantes en matière de soins de la vue.



Les centres de soins et de prévention de la vue

Grenoble se distingue par ses centres de soins et de prévention de la vue, offrant une palette complète de services pour préserver et améliorer la santé oculaire. Parmi eux, le Point Vision Grenoble joue un rôle clé dans la prise en charge des patients. Le centre propose plusieurs types de consultations et de traitements, allant de la consultation ophtalmologique classique au renouvellement de lentilles.

Services offerts par Point Vision Grenoble

Consultation Ophtalmologique : Pour une évaluation complète de votre vision et la détection précoce de troubles oculaires.

: Pour une évaluation complète de votre vision et la détection précoce de troubles oculaires. Renouvellement de lentilles : Un service essentiel pour les porteurs de lentilles de contact, assurant un suivi régulier et des ajustements si nécessaire.

: Un service essentiel pour les porteurs de lentilles de contact, assurant un suivi régulier et des ajustements si nécessaire. Médecine Esthétique : Le centre propose aussi des traitements esthétiques pour le contour des yeux, répondant à des besoins spécifiques comme la correction des rides ou des poches sous les yeux.

Les équipes du Point Vision Grenoble sont composées d’ophtalmologistes, d’orthoptistes et d’assistantes médicales, tous engagés à offrir des soins de qualité. Leurs compétences variées permettent une prise en charge globale et personnalisée des patients.

Service Détails Adresse 32 allée Henri Frenay, 38000 Grenoble Téléphone 04 58 00 21 10 Horaires Du lundi au vendredi : 08h30-12h30 / 13h30-17h30 Samedi : 08h30-16h30 Certifications ISO 9001

Le Point Vision Grenoble ne se contente pas de soigner, il prévient aussi. Une démarche proactive qui implique des examens réguliers et des conseils personnalisés pour chaque patient. Cette approche permet de détecter et de traiter précocement des pathologies potentiellement graves, garantissant ainsi une meilleure qualité de vie.