Manger sainement pour une vie saine: Comment atteindre votre objectif de santé

Manger sainement permet d’avoir et de maintenir une bonne santé. Il est toujours conseillé de manger équilibré et varié. Comment cela doit se passer réellement dans votre vie quotidienne.

Les aliments à consommer plus pour une vie saine

Avoir une alimentation saine c’est avant tout opter pour une alimentation à base de fruits et légumes frais. Les fruits et légumes peuvent être inclus dans les trois repas de la journée ainsi que pour les en-cas. Si les fruits et légumes sont toujours à inclure dans l’alimentation, il ne faut pas oublier qu’ils ne suffisent pas.

Il est essentiel d’avoir une alimentation équilibrée. Cela veut dire qu’en dehors des fruits et des légumes, il faut inclure d’autres types d’aliments. A cela il faut comprendre qu’à part les fruits et légumes, il est essentiel d’ajouter des légumineuses et des céréales complètes.

Les aliments à consommer moins

En règle générale, pour atteindre votre objectif de santé, il n’est pas nécessaire de trop se priver. Toutefois, certains aliments sont à consommer le moins possible et d’autres à remplacer. Avant tout, il faut réduire la consommation de sel sous toutes ses formes et se limiter à 5 grammes par jour. Après le sel, il est également recommandé de réduire sa consommation en sucre.

Tout bonbon et jus sucré de toutes sortes sont à consommer le moins possible. Les matières grasses sont également à réduire autant que possible, sinon, il faut favoriser les bonnes matières grasses. Quand vous cuisinez, il faut oublier le beurre, le ghee ou encore le saindoux et favoriser les matières grasses comme l’huile d’olive ou encore l’huile de tournesol plus qualitative.

En parlant de matière grasse, il ne faut pas oublier que dans les viandes, il y a également différentes sortes de matières grasses. Raison pour laquelle il est essentiel de favoriser les viandes maigres, essentiellement les viandes blanches comme la volaille et le poisson.

Les aliments et les cuissons à préférer

En dehors des fruits et légumes et des céréales, il ne faut pas oublier d’inclure dans votre alimentation le lait et les produits laitiers écrémés pour réduire l’apport de matière grasse. Aux produits et aliments transformés, favorisez les produits frais. Pour ce qui est de la cuisson des aliments comme la viande et les céréales, il est essentiel de bien les cuire.

Pour les légumes, la cuisson à la vapeur est la cuisson à privilégier. Ce mode de cuisson permet de conserver les nutriments et la qualité gustative des aliments. En tout cas, la cuisson à la vapeur et à l’eau est de loin à privilégier par rapport à la friture.

Maîtriser la consommation d’alcool

L’hydratation est essentielle pour votre santé. Par ailleurs, il faut privilégier l’eau aux boissons sucrées de façon à limiter l’apport de sucre à votre organisme.

En règle générale, une alimentation n’inclut pas la consommation d’alcool. Sinon, il est essentiel de ne consommer l’alcool que de façon occasionnelle. Dans tous les cas, il n’y a pas de niveau de consommation d’alcool qui serait sans danger.