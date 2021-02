Connaissez-vous la OG Kush ?

Le cannabis est sans doute l’une des plantes les plus connues. Pour ceux qui ont l’habitude d’en consommer, l’OG Kush apparaît comme la variété la plus appréciée grâce à ses effets forts sur l’organisme. Très connue pour son arôme ou son apparence, cette plante n’a pas cessé de faire parler d’elle, d’autant plus que le nombre de ses consommateurs augmente considérablement.

L’origine du OG Kush

Bien qu’il existe de nombreuses autres variétés de la marijuana, l’OG Kush a significativement révolutionné le monde de la consommation du cannabis. La composition de cette plante est hybride car on y retrouve à la fois du cannabis Sativa et une faible teneur de cannabis Indica. Pour mieux la consommer, l’utilisation d’un Grinder est d’ailleurs conseillée d’autant plus que cet accessoire vous aidera à mieux broyer vos graines de cannabis. Elle provient de la Californie où sa réputation s’est beaucoup répandue. Obtenues suite à un mélange génétique modifié d’autres espèces, ces graines de cannabis sont devenues une référence dans de nombreux établissements médicaux dans la ville de Los Angeles et ses environs. De nos jours, la réputation du OG Kush est mondiale et apparaît comme l’une des plus consommées.

Pour quelles raisons consommer des graines de cannabis ?

La consommation des graines de cette plante était interdite il y a quelques années. Après de nombreuses études et recherches qui ont pu démontrer la capacité du cannabis à produire des effets positifs pour la santé de son consommateur, elle est dès lors devenue indispensable chez de nombreuses personnes. On peut de ce fait l’utiliser pour diverses raisons :

Graines de cannabis sont riches en protéines végétaliennes

Les protéines sont un élément nutritif utile pour le bon fonctionnement de l’organisme. Les graines de cannabis ont la particularité de ne pas contenir du gluten. La consommation d’une quantité d’environ 100g peut procurer jusqu’à 64% de la quantité recommandée de protéines pour un adulte par jour. Elles peuvent être consommées sous diverses formes et peuvent également occuper une place de choix dans vos repas quotidiens.

Bienfaits des graines de cannabis pour le cœur

Les effets avantageux des graines du chanvre pour le cœur ne sont plus à démontrer. Étant donné que les maladies cardiaques seraient à l’origine du plus grand taux de mortalité dans la société actuelle, consommer les graines de cette plante mythique pourrait vous aider à améliorer la santé de votre cœur. Une fois dans votre organisme, ces graines augmentent le degré d’oxyde nitrique dans l’organisme tout en favorisant une meilleure détente des vaisseaux et une baisse considérable de la pression artérielle. Sa consommation diminue aussi les niveaux d’inflammation dans le cœur.

Un apport considérable en huile et d’omégas

Plusieurs études ont pu démontrer que la majorité d’énergie retrouvée dans les graines de cette plante serait sous forme d’acides aminés et de graisses. Il s’agit d’acides gras nécessaires plus connus sous le nom d’omégas-3 et omégas-6 qui jouent un rôle vital dans l’organisme.

Les graines de cannabis sont une référence pour leurs bienfaits divers pour la santé et c’est pour cela qu’elles sont autant populaires. Cela va de la production de nutriments à la guérison de certaines maladies de la peau comme l’eczéma.