Comment consommer la fleur de CBD ?

Le CBD, abréviation du mot cannabidiol, est une molécule populaire depuis son apparition en France il y a quelques années.

Les boutiques spécialisées fleurissent un peu partout, même dans des villes de taille modeste. Parmi les nombreux produits contenant du CBD, le plus populaire est la fleur de CBD. Dans cet article, on vous en dit plus sur ce produit particulier, et sur son mode de consommation.

Les différents modes de consommation de la fleur de CBD

Le CBD existe sous plusieurs formes. Vous avez le choix entre huiles, gélules, ou bien fleurs de CBD. Voici comment consommer ces dernières.

Selon le mode d’ingestion, l’assimilation des molécules par le corps sera différente. Par exemple, une inhalation permet une action plus rapide mais les effets s’estompent plus vite. En revanche, avec la digestion les effets arrivent moins rapidement, mais durent plus longtemps.

La consommation des fleurs de CBD par inhalation

Pour ce mode de consommation, il faut faire chauffer les fleurs de CBD en utilisant de l’eau afin de profiter de toutes leurs propriétés. La vapeur va se charger des molécules de cannabidiol et se diffuser. C’est le mode de cuisson à privilégier, car il ne détruit pas les molécules, contrairement à une cuisson au four qui ôte tous les bienfaits thérapeutiques de la plante.

En passant par les voies respiratoires, les molécules de CBD agissent très rapidement sur l’organisme. En effet, les poumons assimilent ces dernières, qui sont directement envoyées dans le système sanguin. C’est donc le mode de consommation à privilégier en cas de douleurs intenses.

C’est aussi la meilleure méthode pour profiter de l’odeur du chanvre tout en douceur.

Préparer une infusion avec des fleurs CBD

C’est une méthode très simple pour consommer les fleurs de CBD. Elle permet également de conserver toutes les propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes de la plante, sans détruire ses molécules.

L’infusion au CBD se prépare comme une infusion classique : il suffit de faire tremper les fleurs dans de l’eau bouillante plusieurs minutes. Cette boisson peut se consommer à tout moment de la journée. Toutefois, si vous ne connaissez pas encore la manière dont votre corps réagit au CBD, nous recommandons de ne pas prendre la route après l’ingestion.

En revanche, vous pouvez boire votre tisane le soir, en la dégustant environ une heure avant de vous coucher.

Notre astuce : ajoutez un peu de miel pour obtenir un mélange délicieux.

Utiliser la fleur de CBD en cuisine

Il y a de nombreuses manières de cuisiner en utilisant des fleurs de CBD. Par exemple, vous pouvez les faire sécher pour ensuite les utiliser en tant qu’herbes aromatiques.

C’est ensuite une question de goûts : sa saveur légère se marie cependant facilement dans la plupart des plats, qu’il s’agisse de viande ou de salades composées. Dans ce cas, les effets se feront ressentir une fois la digestion entamée. Le CBD étant lipophile, il se marie mieux avec des matières grasses comme le beurre, l’huile ou le lait entier.

Bon à savoir : pour optimiser leurs vertus thérapeutiques et profiter au maximum de leurs bienfaits, faites-les chauffer au four pendant 30 minutes à 100 degrés. Attention, au-delà de 180°C les fleurs de CBD perdent leurs vertus.

Quel est le meilleur moment pour consommer des fleurs de CBD ?

Tout dépend de vos besoins. Si vous souhaitez consommer des fleurs de CBD pour mieux dormir, nous vous conseillons d’en consommer au moins une heure avant le coucher, le temps que les molécules agissent sur l’organisme.

En cas de stress passager, n’hésitez pas à en consommer dès que le besoin s’en fait ressentir. En cas de stress chronique, vous pouvez prendre des infusions en cure, le matin, pendant une semaine.

Nous déconseillons de fumer les fleurs de CBD. Non seulement la combustion détruit les molécules qui ont des bienfaits sur le corps et le bien-être, mais en plus elle produit des particules fines mauvaises pour la santé.

Il existe donc plusieurs manières de consommer des fleurs de CBD au quotidien pour améliorer sa santé. En fonction de vos besoins, vous pouvez les vaporiser, les cuisiner ou bien les faire infuser.

Prenez bien le temps d’observer les effets du CBD sur votre corps, afin de connaître le parfait dosage et le parfait moment pour en consommer efficacement.