Affiner sa silhouette avec le CrossFit

Le CrossFit est assurément la meilleure alternative pour perdre de la masse grasse. Etant un ensemble de gymnastique, de cardio et de musculation, tous les mécanismes de votre corps sont activés. Que faut-il retenir sur la relation entre le CrossFit et la perte de poids ? Comment cela fonctionne t-il exactement ?

Le CrossFit : kesako ?

Vous vous êtes enfin décidé à vous reprendre en main et à réaffiner votre silhouette ? Vous vous êtes tourné vers le Crossfit pour atteindre votre objectif ? Ce qui est parfait puisque cette activité a pour vocation de diminuer considérablement votre masse graisseuse. Seulement, avant d’utiliser votre rack de crossfit, il est indispensable que vous sachiez de quoi il s’agit exactement.

D’une manière générale, il y a 10 qualités que le CrossFit développe ou renforce à savoir !

L’endurance cardiovasculaire

L’endurance musculaire

La puissance

La flexibilité

La force

La coordination

L’agilité

L’équilibre

La précision

La vitesse

Bien entendu, cela ne se limite pas là puisque ces qualités ne sont que la base. Il faut savoir que le Crossfit a pour vocation d’activer tous les mécanismes de votre corps. Ce qui est la base même de la perte du poids puisque pour perdre du poids, il est impératif de bouger votre corps.

Le CrossFit se base sur des mouvements variés venant de différentes disciplines comme la gymnastique ou encore l’haltérophilie. Cette pratique se veut d’être un entraînement croisé très intensif allant bien au-delà de l’activité physique. Il s’agit même d’une philosophie de vie où l’équilibre alimentaire et l’hygiène de vie sont des bases incontournables.

La perte du poids avec le CrossFit

Un régime dans le cadre de la perte de poids impose une pratique physique régulière. C’est ce qui permet l’élimination des calories en excès et la diminution de la masse graisseuse. Notons que les calories sont à la base de la variation du poids du corps. Si vous consommez plus de calories que vous n’en dépensez, vous allez prendre du poids et inversement.

C’est dans le cadre de cette pratique physique régulière que le CrossFit est parfait pour perdre du poids. La raison étant l’intensité lors de la pratique. En effet, les programmes sont tellement intenses que l’organisme n’aura d’autres choix que de puiser dans ses réserves d’énergie (le stock de graisse).

D’une manière générale, le CrossFit est plus intéressant que la musculation ou le cardio dans le cadre de la perte de poids. Cependant, malgré cette efficacité accrue, vous ne devez aucunement vous attendre à un miracle. Après tout, perdre du poids prendra obligatoirement du temps. On parle de plusieurs semaines d’entraînements réguliers. En aucune façon l’élimination des cellules adipeuses est chose facile. Il faudra donc user de patience pour avoir les résultats que vous escomptez.

L’entrainement

D’une manière générale, le CrossFit n’est pas seulement fait pour perdre du poids. Comme mentionné tout à l’heure, cette discipline est particulièrement complète et vous permet donc d’espérer d’autres résultats. Dans tous les cas, quel que soit votre objectif, l’entraînement CrossFit se décompose souvent en 4 phases distinctes :

L’échauffement dynamique

Cette première phase consiste à préparer votre organisme pour le vif du sujet. Rappelons que quelle que soit l’activité physique que vous pratiquez, faire de l’échauffement est indispensable.

Le rappel de la technique

Par la suite vient le rappel de la technique relative à certains exercices. Cela vous permettra de pratiquer les mouvements comme il le faut afin de profiter des meilleurs avantages.

Le Workout Of the Day

Vient ensuite la phase « Workout Of the Day » ou WOD. Ici, on parle des principaux exercices qui vont vous permettre d’atteindre vos objectifs. Autant le dire, cette étape est très intensive.

L’étirement minutieux

Il est indispensable de faire de l’étirement à la fin de chaque séance. Cela va booster la récupération.

L’alimentation

Pour perdre du poids, il est indispensable d’associer un entraînement adapté à une alimentation appropriée. Dans la philosophie du CrossFit est donc intégrée une alimentation équilibrée. Cette dernière est surtout basée sur la consommation des fruits et des légumes, de poissons et de viandes blanches.

Pour atteindre votre objectif, il est impératif de consommer autant de protéines que votre corps en demande. Cependant, il ne faut aucunement que votre apport journalier en protéines excède les 30% de votre apport calorique journalier. D’un autre côté, il est impératif de consommer avec modération les aliments avec un fort indice glycémique.

C’est en prenant en compte ces nombreux concepts que les adeptes du CrossFit mettent sur pied leur régime alimentaire journalier. D’ailleurs, nombreux sont ceux qui ont opté pour le régime « paléo » ou « paléolithique ». Comme son nom l’indique, il s’agit du régime alimentaire de nos ancêtres préhistoriques.

D’une manière générale, le CrossFit est parfait pour la perte de poids. D’ailleurs, cette discipline est plus efficace que la musculation, la course à pied ou encore l’entraînement au poids du corps. Le CrossFit se veut d’être plus complet et intense. Vous bénéficierez également d’un excellent suivi et d’un régime adapté.