Quel est l’impact des cigarettes électroniques sur la santé et l’environnement ?

Le vapotage gagne de plus en plus du terrain. On retrouve désormais sur le marché plusieurs types de cigarettes électroniques. Le vapotage est considéré comme un outil de sevrage plus économique. Mais si personne ne doute plus de l’impact des cigarettes conventionnelles sur l’environnement, on se demande si le vapotage ne serait pas un problème environnemental majeur. Cet article vous apporte plus de précisions à cette préoccupation.

Quels sont les effets du vapotage sur la santé et l’environnement ?

Les e-liquides des cigarettes électroniques contiennent des substances qui peuvent être nuisibles pour votre santé à long terme. Cependant, le risque de cancer associé au vapotage est moindre que celui des cigarettes conversationnelles. Mais il n’est pas nul. Les formaldéhydes présents dans les cigarettes électroniques sont par exemple classés cancérogènes par le CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer). Les aromatisants sont considérés comme des constituants potentiellement mutagènes. Ceux-ci peuvent donc avoir un impact sur le risque de cancer, notamment en cas d’usage prolongé des cigarettes électroniques. Il s’agit par exemple du cancer des sinus, du nasopharynx et des voies respiratoires hautes. Le vapotage peut également provoquer l’altération des défenses immunitaires.

Mais si l’on laisse de côté l’impact des cigarettes électroniques sur la santé, le vapotage est-il un problème environnemental majeur ? L’utilisation des cigarettes électroniques génère de nombreux déchets. Ceux-ci constituent une véritable menace pour les cours d’eau et la faune. En effet, plusieurs dispositifs de la cigarette électronique ne peuvent pas être réutilisés. Généralement sous forme de plastique et de piles, ces dispositifs peuvent avoir un impact sur l’environnement. Il va falloir donc que les fabricants des cigarettes électroniques s’assurent du recyclage effectif de ces dispositifs afin de limiter leur impact sur l’environnement. Il faudra peut-être obliger ceux-ci à débarrasser les lieux publics (rues, plages ou autres) de tout dispositif à usage unique des cigarettes électroniques afin de réduire les déchets. Cela va contribuer à l’assainissement de l’environnement.

Quels sont les types de cigarettes électroniques ?

Encore appelée vaporisateur ou vapoteuse, la cigarette électronique existe sous plusieurs formes. Chaque type de vapoteuse répond à des besoins bien précis.

Cigarette électronique box

Ce type de cigarettes électroniques est le choix idéal des vapoteurs experts qui souhaitent profiter de nombreux modes de vape. Elle est vendue sous forme de kit complet ou séparée avec un clearomiseur et une box. La cigarette électronique box offre aux vapoteurs la possibilité de tester différentes sensations. Elle possède une batterie intégrée ou des accus 18650 ou 21700.

Vapoteuse pod

La cigarette électronique de type pod convient aux débutants. Elle est équipée d’un réservoir amélioré contenant une résistance. Certaines e-cigarettes pod sont déjà remplis de e-liquide.

Cigarette électronique tube

Cette cigarette électronique en forme de tube est la plus simple. Elle convient aux vapoteurs débutants et intermédiaires. Elle est simple à utiliser, performante et design. Ce type de cigarette électronique reste le choix idéal pour s’initier au vapotage.

Cigarette électronique jetable

Ce type de cigarette électronique est plus pratique que tous les autres modèles. Elle est préremplie de e-liquide. Pour profiter de cette cigarette, il faudra juste aspirer dedans. Elle est à jeter après avoir vidé le réservoir de e-liquide. Il faut préciser que certains e-liquides contiennent des sels de nicotine.