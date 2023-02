Choisir le bon forfait d’hébergement Web pour votre entreprise

Que vous soyez une grande entreprise, une petite entreprise ou un particulier, obtenir le bon forfait d’hébergement Web qui répond à vos besoins peut être une tâche délicate. Aujourd’hui, avoir un site Web sur Internet reflète tellement sur un individu ou une entreprise et l’hébergement Web jouera un rôle important dans la livraison de vos informations rapidement, en toute sécurité et efficacement sans aucun temps d’arrêt. Vous aurez besoin d’un hébergeur fiable et prenant sa part dans l’hébergement de votre site Web de manière responsable et sérieuse.

Si vous êtes nouveau dans le processus de choix d’un fournisseur d’hébergement Web ou de création d’un site Web, vous vous demandez peut-être « par où commencer ? » Eh bien, voici quelques questions que vous devriez vous poser, ainsi qu’à votre hébergeur web France, Canada et Suisse, pour vous aider à choisir le bon forfait en fonction de vos besoins.

Que souhaitez-vous réaliser sur le web ?

Commencez par vous demander ce que vous voulez réaliser sur le web, quel type de site allez-vous faire construire, envisagez-vous de créer un petit site internet de 3 ou 4 pages, un site brochure, un blog, un grand eCommerce pour Exemple? L’étape suivante consiste à déterminer si votre site Web est susceptible de croître en taille, soit en ajoutant plus de pages ou de contenu, plus vous avez de contenu, plus vous aurez besoin d’espace Web.

Combien de trafic prévoyez-vous pour visiter votre site ? Si vous attendez beaucoup de visiteurs/trafic, vous aurez besoin d’une bande passante élevée. Avez-vous besoin de plusieurs comptes de messagerie ? La plupart des forfaits d’hébergement proposent désormais des comptes de messagerie dans le cadre de votre hébergement, demandez à votre hébergeur combien de boîtes aux lettres il propose avec chaque forfait.

Quels packs d’hébergement proposent-ils ?

Découvrez les options d’hébergement qu’ils ont à offrir, certaines sociétés d’hébergement ne se spécialisent que dans un seul type d’hébergement, qu’il s’agisse d’hébergement partagé ou dédié, mais la plupart des sociétés proposent désormais une bonne gamme des deux. Tous les hébergeurs Web réputés offrent d’excellents forfaits d’hébergement Web de base d’entrée de gamme qui offrent un très bon rapport qualité-prix et commencent pour aussi peu que 10 $ par mois.

Ceux-ci sont généralement sur des serveurs partagés et ont une limite sur la bande passante disponible, bien que bon nombre des principales sociétés d’hébergement offrent désormais une bande passante illimitée avec ces types de forfaits d’hébergement. N’oubliez pas qu’il est toujours préférable de choisir une entreprise qui propose une gamme de services différents au cas où vos besoins changeraient à l’avenir.

Pouvez-vous facilement mettre à niveau ou migrer les packs d’hébergement ?

Il est probable que vos besoins en matière d’hébergement changeront à l’avenir, et devoir changer de fournisseur d’hébergement Web simplement parce que vous avez besoin d’un forfait d’hébergement plus important est très frustrant. Demandez à votre hébergeur s’il offre la possibilité de mettre à niveau facilement votre pack d’hébergement Web. Votre hébergeur devrait offrir un panneau de contrôle facile à utiliser où cela peut être fait avec peu de tracas. Votre hébergeur devrait également être en mesure de vous aider lors de la mise à niveau de votre compte d’hébergement Web et devrait vous guider dans le choix du forfait adapté à vos besoins.

Ont-ils une garantie de remboursement ?

Toutes les bonnes sociétés d’hébergement auront confiance en leurs services et offrent généralement une garantie de remboursement d’au moins 30 jours sur les forfaits d’hébergement, si elles ne leur demandent pas pourquoi !

Quels serveurs utilisent-ils ?

Tous les hébergeurs Web réputés doivent être consciencieux et se tenir au courant des dernières technologies, avec le rythme rapide des progrès technologiques, ils devraient mettre à niveau leurs serveurs et leurs logiciels tous les ans ou tous les deux ans. Ils devraient également être en mesure de vous donner des détails sur la capacité du serveur, le type de serveur, il est toujours bon d’obtenir ces informations, vous pouvez alors faire vos propres recherches sur le serveur et voir quels types de critiques il a.

Ont-ils mis en place des mesures antivirus ?

Il est vital pour toute personne qui possède un site Web d’avoir une sécurité efficace, d’autant plus si vous êtes sur un serveur mutualisé. Demandez à votre hébergeur quelles mesures il pratique et s’il effectue régulièrement des analyses antivirus de ses serveurs.

Quel type de support technique offrent-ils ?

L’un des aspects les plus importants de l’hébergement Web est de trouver une entreprise qui offre un service de support technique efficace, rapide et convivial. Le support technique aura également accès à votre serveur et pourra faire des diagnostics en cas de problème. Découvrez à quelles heures ils offrent une assistance, de nombreuses entreprises l’offrent désormais 24 heures sur 24, soit par un système de tickets, soit par téléphone, la création d’un ticket est généralement un moyen beaucoup plus pratique de résoudre rapidement vos problèmes.

Conclusion

Choisir le bon plan d’hébergement Web pour votre entreprise est une décision importante et qui ne doit pas être prise à la légère. Assurez-vous de faire vos recherches et de poser les bonnes questions avant de vous engager auprès d’un hébergeur particulier. C’est une bonne idée de travailler avec un hébergeur réputé pour profiter de tous les avantages de ce type d’hébergement. PlanetHoster lance une nouvelle plateforme d’hébergement web – N0C. Cette société propose également une promotion globale de 25% de réduction pour toute nouvelle commande.

Assurez-vous que l’hébergeur dispose d’une bonne gamme de services, peut facilement mettre à niveau ou migrer les packages, offrir une garantie de remboursement, utiliser des serveurs à jour et disposer de mesures antivirus. Assurez-vous également qu’ils offrent un bon service d’assistance technique disponible 24 heures sur 24.