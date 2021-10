Minecraft comment faire ?

Minecraft est un jeu très prisé en ce moment par les amateurs de jeu vidéo. Il passionne autant à cause de ses différentes étapes. En effet, vous pourrez façonner votre propre monde à l’aide d’outils et d’une multitude de ressources.

Ce jeu ne dispose d’aucun tutoriel pour vous aider à mieux le comprendre d’où la nécessité de rechercher les bases afin de pouvoir le jouer. Nous vous invitons à découvrir quelques astuces dans cet article qui vous aideront à mieux jouer.

Choisir son mode de jeu et ses options

Lorsque vous venez de démarrer, vous avez le choix de jouer en mode solo ou en multi-joueurs. En solo vous êtes évidemment le seul joueur tandis qu’en mode multi joueur vous pouvez accéder à un serveur pour jouer avec d’autres personnes. Cependant, si vous disposez de la version gratuite de Minecraft, vous ne pourrez pas accéder à l’option multi-joueurs. Il faudra aussi procéder aux réglages des options principales comme le degré de difficulté ou les niveaux sonores.

Les monstres appelés « mobs » dépendent du niveau qui permet de déterminer si des créatures apparaitront durant la nuit ou sous la terre. Le mode « Facile » en fera apparaitre quelques-uns tandis que le mode « difficile » en fera apparaitre plusieurs. Les zombies pourront également défoncer les portes ! Le degré de difficulté évolue en fonction de la zone ou vous vous trouvez et donc, vos paramètres seront différents d’un monde à un autre. Il en est de même pour les dommages infligés par les mobs. Pour les débutants, nous vous conseillons d’essayer l’option facile là où les monstres ne ressusciteront pas. Dans le mode difficile, vous serez encerclé par une horde de monstres !

Si vous jouez avec d’autres personnes il ne vous sera pas nécessaire de créer un monde puisqu’il vous suffira de rejoindre celui de l’un des joueurs. Pour trouver un serveur multi-joueurs, vous n’aurez qu’à visiter un site spécialisé comme planetminecraft.com.

Survie

Lorsque vous jouez sur ce mode, vous retrouverez beaucoup d’éléments communs à d’autres jeux. On peut citer des barres de faim, de santé, d’armure et d’air au cas où vous serez sous l’eau, de même qu’un inventaire. Vous allez devoir rassembler des matériaux pour réaliser des fabrications grâce aux minages et à d’autres procédés. Le tout vous permettra de gagner des points d’expérience.

Créatif

Dans cette option, vous aurez un accès illimité aux matériaux et les besoins vitaux de votre personnage ne seront plus de la partie. Et puis, vous aurez la capacité de voler !

Aventure

Vous aurez besoin des outils appropriés afin de pouvoir collecter les différents types de matériaux dans ce mode. Néanmoins, vous pourrez avoir recours aux autres objets.

Hardcore

Dans cette option, le monde est bloqué de manière définitive en mode difficulté. De plus, il n’y a pas de respawn ce qui signifie que lorsque votre personnage meurt, votre partie ainsi que votre monde seront supprimés. Alors soyez prudent !

Mode spectateur

Vous aurez la possibilité de naviguer en observant simplement le monde. Vous ne pouvez y accéder qu’en mourant en mode difficile ou en utilisant la commande de mode de jeu.

Définir les options

C’est un menu très utilitaire qui vous permet un meilleur contrôle du monde que vous avez bâti. Vous pouvez y entrer un « speed » qui est un code qui créera un univers spécifique, activer ou désactiver les codes de triche et déterminer l’option de votre monde.

Les modes incluses sont « Mode Plat » utile pour l’option créatif et « Grand Biome » qui crée des biomes plus grands que les originaux.

Apprendre à se défendre

Il va aussi falloir que vous appreniez à vous défendre dans le monde de Minecraft.

Fabriquer des armes

Les armes sont indispensables pour vous défendre contre les différents monstres du jeu. Pour cela, tâchez d’abord de vous procurer une épée pour un bon début. Assurez-vous aussi d’avoir des matériaux plus solides et rigides que le bois pour la lame pour votre équipement plus permanent. Car en effet, le bois se désagrège plus rapidement.

Concevoir une armure

Vous aurez besoin d’une armure pour minimiser les dégâts infligés par les mobs. Vous pourrez confectionner différentes parties d’une armure, et comme beaucoup d’objets de ce jeu, dans de multiples matériaux différents. Les matériaux dont vous pouvez vous servir pour créer vos armures sont : les lingots de fer, le cuir, les lingots d’or, les diamants et le feu.

Fabriquez un masque en plaçant vos matériaux aux positions 4, 5, 6,7 et 9. Il faut créer un plastron en positionnant vos matériaux sur tous les emplacements exceptés le 2. Ensuite, confectionnez des jambières en installant vos matériaux sur les points sauf le 5 et le 8. Pour fabriquer des bottes, placez vos matériaux aux positions 4, 6, 7 et 9.

Se servir des torches

Les monstres ne peuvent apparaitre aux endroits suffisamment éclairés. Pour garder votre zone bien illuminée, vous devrez allumer des torches. Pour cela, vous aurez besoin d’un bâton et d’un charbon (placez ce dernier sur le bâton dans l’aire de fabrication).

Le charbon peut se trouver aussi bien dans les zones montagneuses que sous la terre. Il a l’apparence d’une pierre normale tachée de noir.