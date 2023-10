Guide d’installation du disque dur sur la Freebox Delta

Les disques durs sont des supports de stockage informatique. La Freebox Delta n’est pas qu’une simple box internet, elle peut se transformer en NAS. Elle possède quatre emplacements pouvant recevoir quatre disques durs. Comment installer ces disques durs et à quoi servent-ils ?

La Freebox Delta est pleine de ressources. Découvrez ses avantages et suivez le guide d’installation d’un disque dur dans un box Free.

La Freebox Delta, qu’est-ce que c’est ?

La Freebox Delta est bien plus qu’une simple box internet, car elle est dotée de nombreux systèmes plutôt rares sur un routeur :

Elle possède un système de gestionnaire de fichiers ,

, Elle a un client qui télécharge les fichiers,

Elle peut faire tourner des machines de façon virtuelle (pas besoin d’acheter un Raspberry).

Voilà ce qui la démarque des autres modèles de box de l’opérateur Free. De plus, elle est la box idéale pour les geeks qui veulent se créer un média center en réseau. Vous pouvez également transformer cette box en NAS si vous le voulez.

Quel disque dur choisir ?

Pour l’installation de votre disque dur, prenez soin de le choisir en 2.5 pouces. Les 3.5 pouces ne correspondent pas au boîtier de la box internet même s’ils ont une meilleure capacité de stockage. Vous pouvez par exemple opter pour le Seagate BarraCuda 1 To et 2 To ou encore le Seagate Momentus Thin 500 Go.

Vous n’aurez guère d’avantages à choisir un SSD même s’ils sont plus performants qu’un vieux disque dur HDD. Vous pouvez connecter des SSD Sata, mais vous aurez des problèmes de débit de connexion connecté au NAS ou au Wifi. La connexion se fera donc en Sata et sera grandement limitée.

Le guide d’installation d’un ou de plusieurs disques durs dans la box

Le serveur est équipé d’un tiroir et d’une trappe où vous pourrez installer quatre disques durs. La box Free est également équipée d’un disque dur 1 To préinstallé si vous avez bien souscrit l’option lors de votre souscription Free.

Commencez par débrancher l’alimentation Free Plug du boîtier serveur. Retournez ensuite le boîtier pour ouvrir la trappe de disque dur. Soulevez le tiroir à la verticale et installez vos nouveaux disques durs. Si vous avez pris l’option, vous aurez alors trois emplacements disponibles. Si vous n’y avez pas souscrit, vous pourrez alors placer quatre nouveaux disques durs dans votre box Free.

Quel intérêt d’avoir un disque dur sur sa Freebox Delta ?

Free vous offre l’option de disque dur pré-installé à 40 euros si vous souscrivez à l’offre Delta. Vous serez donc le propriétaire des données enregistrées sur votre disque dur.

Grâce à l’installation d’un disque dur sur votre Freebox Delta, vous pourrez augmenter l’espace de stockage. Les quatre emplacements possibles de disques durs vous offrent l’occasion de faire de votre box free un vrai serveur de stockage sans avoir besoin d’investir dans un NAS.

Vous avez également la possibilité de créer un RAID avec votre box Free. C’est un montage qui définit comment fonctionnent les disques durs. Selon le nombre de disques durs que vous possédez dans votre boitier Free, vous pourrez créer un RAID 0, un RAID 1, un RAID 10 ou un RAID 5. Grâce à cela, vous pourrez vous créer un groupe Cloud et y accéder à distance.