Comment créer un welcome kit pour un nouvel arrivant dans son entreprise 

Il est très important de bien accueillir les nouveaux employés de son entreprise. C’est en effet le meilleur moyen de les aider à vite s’intégrer et à être productifs. La solution la plus simple est le pack de bienvenue. Mais comment s’y prendre pour créer un welcome kit pour un nouvel arrivant dans son entreprise ? Quels sont les accessoires à prioriser ? Nous vous invitons à en savoir davantage dans cet article.

Utiliser du matériel informatique

Le welcome kit sert de cadeau de bienvenue au nouvel arrivant dans une entreprise. C’est un moyen de lui montrer de l’affection et de l’aider à s’intégrer rapidement au reste de l’équipe. C’est pour cette raison qu’il doit être constitué d’objets personnalisés très appréciés. C’est le cas par exemple des matériels informatiques. A défaut de lui offrir un ordinateur portable, il est possible d’opter pour d’autres gadgets électroniques. Il peut s’agir par exemple :

d’une clé USB ;

d’une souris sans fil ;

d’un Power Bank, etc.

Il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’un pack. La combinaison de tous ces éléments pour en faire un kit unique est donc très recommandée. Ces outils informatiques peuvent même être associés à d’autres accessoires.

Utiliser des accessoires utiles au bureau



Pour créer un welcome kit pour un nouvel arrivant dans son entreprise, il faut tenir compte de l’utilité. En effet, il serait plus sage d’opter pour des accessoires vraiment utiles à l’employé, surtout au bureau. Ceci dépend évidemment du secteur d’activité de l’entreprise. Toutefois, certains accessoires sont presque indispensables, quel que soit le domaine.

C'est le cas des stylos, des carnets personnalisés, des sacs à dos et de bien d'autres accessoires.

Le but est d’offrir à votre nouveau collaborateur des accessoires utiles qui portent la marque de l’entreprise. Il faut pour cela y inscrire le logo ou le nom de sa société. C’est un moyen de faire de la publicité tout en lui souhaitant la bienvenue. Le nouvel employé deviendra alors de ce fait un ambassadeur de la marque de l’entreprise.

Insérer des petits cadeaux



Il faut aussi veiller à insérer des cadeaux dans le welcome kit. L’idéal serait que ces derniers ne soient pas directement liés au travail. Il peut s’agir par exemple d’une montre, d’un porte-clés, d’un pull ou encore d’une gourde. C’est le meilleur moyen de témoigner son affection au nouvel arrivant. Il sentira en effet que son bien-être est aussi une préoccupation pour son employeur. C’est très pratique pour le fidéliser et le motiver à travailler dur et bien au sein de l’entreprise.

En somme, retenez qu’il faut de multiples éléments pour créer un welcome kit à un nouvel arrivant dans son entreprise. Il faut en effet rassembler de nombreux cadeaux et accessoires en tenant compte de leur utilité. Ceux-ci doivent faire plaisir au bénéficiaire tout en l’aidant dans son travail.