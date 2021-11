Le yoga est une pratique sportive qui se répand de plus en plus dans les civilisations actuelles. Il regroupe une variété d’activité, dont le Hatha Yoga. Il s’agit d’une forme de yoga qui améliore le bien-être de l’organisme. Néanmoins, les débutants dans le domaine méritent de savoir s’ils peuvent supporter le Hatha Yoga ou pas.

Le Hatha Yoga est accessible à tous

Contrairement à son nom sanskrit (Yoga de la ténacité), le Hatha Yoga est une pratique plutôt douce. C’est l’une des formes traditionnelles du yoga originel visant à harmoniser le corps et l’esprit. En général, cette activité réclame des enchainements lents avec des postures relativement simples. C’est donc une pratique qui favorise la détente.

L’objectif d’une séance de Hatha Yoga est d’enchainer les postures tout en contrôlant le souffle. Dans la pratique, chaque position est adoptée pendant plusieurs minutes. Le but est de favoriser la relaxation et l’introspection. En réalité, cette forme de yoga est réservée à tout le monde, notamment aux :

séniors,

débutants,

femmes enceintes,

personnes en reprise d’activités sportives, etc.

Les exercices réalisés favorisent le développement de la souplesse et une meilleure coordination du corps. De plus, la tonification des muscles, le rééquilibrage de la colonne vertébrale, etc. sont d’autres avantages de cette pratique.

Le Hatha Yoga est excellent pour les débutants

Si vous venez de découvrir le yoga alors le Hatha Yoga est la pratique idéale pour commencer. En effet, il permet aux débutants d’apprendre les premiers exercices. Il s’agit notamment du travail de la respiration et les différentes postures basiques. Ainsi, il est plus aisé de tester d’autres formes de yoga plus intenses.

Aussi, c’est le meilleur moyen d’apprendre à améliorer la posture du corps pour éliminer les maux de dos. En évoluant pas à pas, les débutants apprécient mieux les bienfaits du yoga en général. En outre, sur le plan psychologique, le Hatha Yoga développe la capacité de concentration et la mémorisation.

Cependant, pour profiter de ses bienfaits, l’idéal est de commencer à travailler avec un professeur. C’est l’approche idéale pour mieux maitriser les postures, suivre vos progrès et soulager l’inconfort. Aussi, le coach vous guide en fonction de votre morphologie et des aptitudes personnelles. Cela permet de limiter également les risques de blessures.

Le Hatha Yoga précède le séjour yin yoga

Pour un débutant, le yin yoga peut être une activité très exigeante. En effet, cette activité consiste à garder les fascias hydratés en agissant avec son poids et la gravité. Il s’agit donc d’une pratique complexe pour les novices. Ainsi, commencez avec le Hatha Yoga pour maitriser les bases du yoga.

Avec une maitrise parfaite des exercices de bases, principalement sur la respiration, vous pouvez opter pour un séjour yin yoga. En réalité, ce séjour permet de prendre conscience des méridiens du corps. Ici, les enchainements visent à améliorer la circulation des énergies dans le corps.

Par ailleurs, l’expérience du séjour yin yoga vous permet de renforcer le lien entre votre corps et l’esprit. Cela vous donnera la possibilité d’atteindre l’équilibre physique et moral. Cette expérience favorise aussi la régulation de la fréquence cardiaque et la digestion des aliments. Ainsi, le Hatha Yoga apparait comme une introduction aux autres formes de yoga.