Informations générales sur le courtier

La marque Admiral Markets UK Ltd est la propriété du Holding financier éponyme. Il comprend Admiral Markets AS et toutes ses filiales. Courtier Forex a près de vingt ans d’expérience dans le marché des changes interbancaires. Selon Admiral Markets avis, le siège de l’organisation est situé à Londres. L’enregistrement officiel est le pays de Galles. La société de gestion a ouvert plusieurs unités du même nom pour travailler avec des clients de différents pays. Par conséquent, la société de courtage est réglementée par les organisations suivantes:

en 2009, la licence FSA (numéro 4.1–1/46) a été obtenue. Les activités du régulateur Estonien sont pleinement conformes aux dispositions de base de la directive MiFID;

la division britannique Admiral Markets est autorisée (numéro 595450) par le régulateur anglais le plus réputé de la FCA;

en 2008, le courtier a reçu une licence perpétuelle du régulateur russe fsfr;

pour fournir des services de courtage en Australie et en Afrique du Sud, une licence (numéro 410681) de l’ASIC a été obtenue.

Les traders pourront choisir eux-mêmes l’une des juridictions représentées Admiral Markets. Chacun d’eux a certains avantages.

Dépôt et retrait

Admiral Markets REtrait es simple. L’entrée et le retrait des fonds sont effectués de la manière suivante:

Selon le règlement publié sur le site officiel Admiral Markets, l’argent peut être déposé sur le solde du compte ou retiré des méthodes suivantes: virement bancaire; cartes en plastique VISA, MasterCard; systèmes de paiement électroniques: Skrill, Neteller, SafetyPay, Zotapay, Etc.

La durée de la transaction dépend de la méthode choisie. Par exemple, les transactions par carte sont effectuées instantanément et le virement bancaire prend jusqu’à 3 jours. Le courtier ne facture pas de frais pour le dépôt de fonds, et pour le retrait, la Commission est en moyenne de 1%.

Capacités de facturation

Les clients de Admiral Marketes peuvent ouvrir l’un des trois types de comptes. Le dépôt minimum est de 200$. Liste des actifs financiers disponibles: paires de devises, crypto-monnaies, métaux au comptant, indices à terme, indices boursiers, actions, obligations.

Les commentaires sur Admiral Markets cfd indiquent que le choix du type de compte de trading affecte: la gamme des plates-formes de trading disponibles, la liste des outils de trading, le cercle des possibilités supplémentaires, la taille du dépôt minimum. Tous les comptes utilisent le type de marché d’exécution des ordres. La taille de l’effet de levier atteint jusqu’à 1:500. Il n’y a pas de requotes.

Caractéristiques des transactions

Les transactions peuvent être conclues sur l’une des trois plates-formes de trading: WebTrader, MetaTrader 4, MetaTrader 5. Pour les smartphones et les tablettes fonctionnant sous les systèmes d’exploitation Android et iOS, il existe des versions mobiles des terminaux. Le courtier Forex adhère à une politique de protection contre un solde négatif. Les clients pourront également couvrir les risques pour éviter les pertes financières.

Fonctionnalités supplémentaires

Les options supplémentaires suivantes sont proposées aux clients:

le plugin MetaTrader Supreme Edition est une version étendue de la plateforme de trading avec calendrier économique intégré, carte du marché, outils d’analyse auxiliaires, y compris AutoChartist;

configuration d’un système de protection contre la volatilité — un ensemble d’outils pour minimiser les risques financiers;

profondeur du marché (cotations de deuxième niveau) — une interface spéciale pour l’étude des ordres, vous permettant d’évaluer les indicateurs de liquidité actuels. La fonctionnalité est uniquement disponible pour les titulaires de comptes de trading Admiral Markets mt5.

Premium Analytics https://tradersunion.com/fr/ est un portail d’analyse gratuit (analyse technique, calendrier économique, indicateurs de sentiment du marché, etc.).

Services d’investissement

L’Admiral Markets mt4 n’offre pas de services d’investissement traditionnels. Cependant, les clients pourront enregistrer un compte spécial pour le trading d’actions et de FNB. L’ouverture de ce compte d’investissement donnera accès aux 15 principales bourses. Le processus de négociation est géré via la plate-forme MetaTrader. Les investisseurs seront en mesure de former un portefeuille de milliers d’actifs financiers différents.

Avantages et inconvénients

Commençons par les forces du courtier:

Admiral Markets spread est petit;

licences des régulateurs réputés-FCA, ASIC;

effet de levier élevé-jusqu’à 1:500;

un large choix d’actifs financiers;

formation gratuite, services d’analyse, par exemple;

pas de requotes.

Insuffisance:

absence de service d’investissement PAMM habituel, signaux;

pas de comptes de cent.

Conclusion

Il y a beaucoup de commentaires sur Admiral Markets avis 2021. Sur les forums et les différents sites, il y a des commentaires positifs et négatifs. Cependant, les postes positifs sont encore beaucoup plus nombreux. Les clients sont offerts des conditions vraiment favorables. Les intérêts des commerçants sont protégés par les régulateurs avec une autorité internationale. Seuls les nouveaux arrivants ayant une taille de capital limitée peuvent avoir des problèmes, car il n’y a pas de comptes de cent et le seuil d’entrée minimum est de 200$. Cependant, c’est la taille moyenne du dépôt de départ pour le marché Forex.