Où habite Nagui à Paris ?

Nagui est l’un des présentateurs télévisés les plus célèbres en France, et il est aux commandes de plusieurs émissions sur la première chaîne du pays. Cette célébrité a réussi à accumuler tout au long de sa carrière des revenus considérables et un très beau patrimoine grâce à ses différentes activités et émissions.

Il possède d’ailleurs une magnifique maison en France, plus précisément dans la capitale de l’Hexagone. Mais où habite-t-il exactement ? Consultez la suite de ce guide afin d’en savoir plus.

Le lieu d’habitation de Nagui à Paris

Nagui habite à Paris, plus précisément à la butte Montmartre. Il a procédé à la rénovation d’un ancien cabaret qui offre une magnifique vue sur la capitale. Il s’agit donc d’une belle maison à étages qui se trouve à une distance de quelques mètres de la place du Tertre. D’ailleurs, elle est connue des amoureux de la butte Montmartre.

Le salaire de l’animateur

Connu pour sa grande réserve quand il s’agit de sa vie privée et de sa fortune, Nagui est une personnalité assez discrète. Mais, des enquêtes ont permis de révéler sa grande fortune. En effet, son poste de présentateur de la bande-originale, sur France Inter, lui rapporte un salaire mensuel estimé entre 120 000 à 150 000 euros.

Par ailleurs, le magazine Capital souligne que c’est grâce aux émissions qu’il anime sur France Télévision qu’il a pu amasser une certaine fortune. Il anime en même temps d’autres émissions comme tout le monde veut prendre sa place, N’oubliez pas les paroles mais aussi Tarata. De toutes ces émissions, l’animateur toucherait une somme conséquente comprise entre 750.000 et 1 million d’euros tous les ans.

À propos du patrimoine de Nagui

L’enquête faite au sujet de la grande fortune de cet homme a révélé bien d’autres informations. En plus du salaire qu’il touche, les journalistes se sont également intéressés à son patrimoine. A cet effet, il a été constaté que Nagui possède un patrimoine immobilier très important.

En effet, il est propriétaire d’une immense villa avec jardin à Paris, mais aussi d’une belle demeure avec piscine dans la luxueuse ville de Saint-Tropez. Cependant, son patrimoine ne se limite pas là. Espérons que cela ne va pas susciter des agressions verbales sur les réseaux sociaux.

Par ailleurs, Nagui possède aussi une immense collection de chaussures de la marque Louboutin. On peut aussi inclure dans ce vaste patrimoine une Porsche 356C de 1965 et une Tesla Model X qu’il a confié à son conducteur.

De son côté, à l’abri de tous, le présentateur mène tranquillement une vie digne de celle d’une rock star. C’est aussi un homme comme bien d’autres car il adore le luxe, le voyage, tout en nourrissant une grande passion pour son travail. Il est aussi un grand fan de football. Ce qui est sans doute à l’origine de sa relation privilégiée avec Didier Deschamps.

Quelques détails sur son parcours

Pour rappel, Nagui a vu le jour à Alexandrie dans les années 1961. Le garçon de trois ans qu’il était a dû très tôt quitter l’Egypte avec sa famille pour venir s’installer en France. Une fois à Paris pour ses études, il a commencé sa carrière d’animateur en animant Radio Galère avec trois de ses amis.

Quand il retourne voir sa famille à Cannes, il a eu l’occasion de travailler comme DJ, notamment dans certaines boîtes de la ville. Ayant trouvé sa vocation, il arrête ses études pour se consacrer entièrement à sa passion qui est l’animation radio.

Sa carrière va alors pendre un grand envol lorsqu’il rencontre Laurent Boyer qui lui donne l’opportunité de rejoindre Chic Fm puis M6 pour animer Clip Dédicace. L’homme arrive sur RTL en 1988 pour finalement y rester pendant 18 ans.

C’est à partir de 1990 qu’il devient célèbre en animant l’émission que le meilleur gagne sur la Cinq. Le programme sera plus tard être transféré sur France 2 dont il devient la vedette principale en présentant parallèlement une autre émission N’oubliez pas vos brosses à dents.