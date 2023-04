Le projet de création d’un Bowling et d’une boite de nuit à Pithiviers est au point mort

Il s’agit d’un vaste complexe ludique qui avait été programmé dans la ville de Pithiviers. Cependant, le projet connait quelques déboires et les constructions sont à l’arrêt. Ce qui a le don d’inquiéter au plus haut point les responsables du projet qui entendaient faire de la ville la capitale du bowling et de la nuit. Initialement espéré en 2016, certains investisseurs se sont retirés et ceci compromet gravement les chances de voir le projet aboutir alors qu’on est déjà en 2017. D’ailleurs, ses concepteurs prévoient entre 12 et 18 mois.

À la recherche de nouveaux investisseurs

Aujourd’hui, la question que tout le monde se pose est celle de savoir si ce complexe ludique verra enfin le jour. Certaines autorités y croient en tout cas à l’image de Phillip Nolland qui aurait récemment rencontré des investisseurs. Il affirme qu’il va les revoir d’ici quelques mois afin de discuter des possibilités qui lui seront offertes. Toutefois, la municipalité de la ville n’entend pas trop communiquer sur ce dossier.

A voir aussi : Zidore Auteuil : connexion à la fondation Apprentis d'Auteuil

Avec ce projet, l’arrivée d’un établissement dédié aux loisirs comptait parmi les promesses de campagne de l’élu. Il était en effet important que les jeunes puissent de distraire au niveau local sans avoir besoin d’aller à chaque fois sur Paris. Ce qui participer à leur sécurité, car ils n’étaient pas obligés de sortir le soir.

Pour rappel, le projet avait été annoncé en 2015 lors d’une cérémonie et il semblait partir sur de bonnes bases. L’objectif était surtout de transformer Pithiviers en une zone d’attraction, sans doute le plus grand de la région à par le bowling aubagne. Le club qui était programmé devait avoir une capacité d’accueil entre 500 et 600 personnes.

Une centaine d’embauches dans la balance

Une des raisons pour lesquelles les autorités de la ville tiennent particulièrement à voir ce projet de bowling aubagne se réaliser, c’est surtout le nombre d’emplois qu’il pourrait rapporter. En effet, environ 100 emplois directs étaient prévus à la réalisation de ce projet. Pour le moment, le maire de la ville entend laisser les investisseurs décider ce qu’il en sera à travers une étude de marché. Pour cela, la municipalité n’écarte pas d’ailleurs l’idée de laisser s’implanter un laser-game dans ce secteur. Il existe néanmoins une certitude, c’est celle d’apporter un peu plus d’animation et de vie nocturne et aussi des emplois dans la zone. D’ailleurs, les promoteurs de ce projet tablaient sur les mêmes avantages.

A lire aussi : Les conditions d'emprunt se durcissent