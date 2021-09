Comment s’appelle la femme de Dave Chapelle ?

Si vous êtes fan de cinéma, alors vous avez certainement déjà vu le visage du célèbre cinéaste Dave Chapelle dans l’un de vos programmes télévisés préférés. Producteur de films, comédien et écrivain, Chapelle est un modèle incontestable de l’univers du septième art. Découvrez la merveilleuse femme qui se cache derrière le multimillionnaire américain.

Elaine Chapelle, l’épouse « mystérieuse » de Dave Chapelle

Mariée à Dave Chapelle depuis vingt ans, Elaine est la définition même de la parfaite femme au foyer. Si Dave est présent sur tous les réseaux sociaux, sa femme n’en possède aucun de connu. Cette réalité aussi surprenante faite d’elle, une perle rare dans ce siècle marqué par la digitalisation à outrance.

De son vrai nom Elaine Mendoza Erfe, madame Chapelle, d’origine Philipines aurait grandi à Brooklyn à New York, ville dans laquelle elle a rencontré son célébrissime mari. Tombé sous le charme de sa future femme, Dave s’est lancé dans les démarches pour la conquérir. Malgré des débuts timides, du fait de la popularité de l’écrivain, le couple a fini par se mettre en place et Dave finira par épouser la femme de sa vie.

Mère de trois enfants, Elaine était et demeure chrétienne pratiquante depuis son enfance aux Philippines. En revanche, son époux élevé en tant qu’universaliste unitaire, s’est reconverti en 1997 à l’islam. Selon les rumeurs, cette décision de Dave Chapelle aurait engendré des tumultes au sein du couple notamment de la part de la famille d’Elaine qui avait du mal à accepter le brassage religieux qu’imposait Chapelle à sa femme.

Entre Elaine et Dave Chapelle, c’est la belle histoire, marquée par une longue période de romantisme. Les deux tourtereaux ont ainsi amplement « profité de la vie » avant se passer la bague au doigt en 2001. Même si les conditions de leur rencontre demeurent encore obscures, il est certain que l’épouse de Dave a fait preuve d’amour et de résilience pour rester auprès de son mari. « Elle était avec moi quand j’étais pauvre » a déclaré Chapelle dans un entretien accordé Howard Stern.

Elaine Chapelle : femme au foyer et mère accomplie

Née le 31 août 1974, la femme de l’acteur de Chapelle’s show a reçu une éducation des plus solides. Elaine Chapelle a toujours su s’occuper de son mari ainsi que ses enfants. Parfois critiqué pour certaines de ses blagues, le comédien a toujours eu le soutien de son épouse. Il n’a pas hésité à le faire savoir dans un entretien : « … Ma femme, si ça va vraiment mal, elle me le fera savoir, genre : “oh, tu devrais te pencher sur ça ».

Dans son rôle de femme au foyer, Elaine Chapelle serait une excellente cuisinière. En effet, elle rêvait de devenir chef et modèle de la cuisine américaine, mais aurait abandonné ses ambitions pour s’occuper de son mari et de ses enfants. Dave étant humoriste, fait souvent des blagues amusantes sur sa femme et sa famille plus généralement, ce qu’Elaine semble approuver avec beaucoup de patience.

Contrairement à la plupart des célébrités hollywoodiennes, les Chapelle habitent dans une modeste maison à Yellow Springs dans l’Ohio. Cependant, ils ne sont pas insensibles au luxe. La femme de quarante-sept, son mari et ses enfants s’y plaisent parfaitement dans cette ville et jouissent d’une vie de famille exemplaire.