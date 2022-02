Cambriolages : comment les éviter ?

Sécuriser votre maison protège vos biens et vous offre la tranquillité d’esprit. Lorsque vous pensez de manière proactive à la sécurité de votre maison, vous anticipez déjà les comportements des autres. Cela dit, bien que les actions des autres échappent à votre contrôle, vous pouvez faire votre part pour sécuriser votre maison contre les cambriolages. Continuez votre lecture pour tout savoir à ce sujet.

Gardez les rideaux et les stores fermés

Les fenêtres vous offrent une vue sur le monde mais cela va malheureusement dans les deux sens. Les criminels peuvent regarder par les fenêtres pour repérer des cibles potentielles de cambriolage ou pour évaluer si les résidents sont chez eux. Pour vous protéger, gardez les rideaux ou les stores baissés dans toutes les pièces où vous ne profitez pas de la lumière naturelle. Il en va de même lorsque vous quittez la maison pour aller travailler, faire des courses ou voyager. De plus, essayez de ne pas laisser d’objets de valeur à la vue de tous près des fenêtres. Les stores intelligents motorisés, qui peuvent être levés ou abaissés via une application, peuvent vous aider.

Élaborez une stratégie de vacances

Avant de partir en voyage, établissez un plan d’action pour que votre maison ait l’air occupée pendant votre absence. Cela inclut la mise en attente du courrier et des livraisons. Pensez à demander à un voisin de confiance de s’occuper de vos corvées d’ordures et de surveiller la maison. Si de la neige est prévue, vous pouvez faire appel à un service de déneigement pour dégager votre entrée. De même, si vous vous absentez de la maison pendant une longue période en été, pensez à programmer l’entretien régulier de la pelouse. Avec autant de temps ininterrompu et un délai avant que le résident puisse signaler le crime, les vacances des résidents sont le meilleur scénario pour les cambrioleurs, alors ne leur facilitez pas la tâche. Aussi tentant que cela puisse être de partager ses projets de voyage sur les réseaux sociaux, le risque n’en vaut pas la peine. Même le fait de parler de votre itinéraire à un ami dans un lieu public peut s’avérer peu judicieux car vous ne savez pas qui d’autre peut écouter votre conversation.

Misez sur vos voisins

Ce qui est bon pour votre quartier est bon pour votre maison. En faisant comprendre aux cambrioleurs que vous vivez dans un endroit où les voisins veillent les uns sur les autres, vous les dissuaderez peut-être de tenter leur chance. De nombreux services de police locaux proposent des ressources pour les programmes de surveillance de quartier. Même avec un programme informel, vous pouvez veiller sur vos voisins et leur demander de veiller sur vous. Si vous décidez de mettre une clé de maison à la disposition d’un voisin, donnez-la-lui directement plutôt que de la laisser dans une cachette extérieure.

Nous espérons que notre article vous aura plu et qu’il vous aura aidé à imaginer une stratégie pour protéger votre maison et dissuader les cambrioleurs d’y pénétrer. Nous vous rappelons que si elle ne protège pas votre habitation des intrusions, l’assurance habitation est obligatoire pour la plupart des occupants. Assurez-vous donc d’avoir bien souscrit un contrat d’assurance habitation pour être dédommagés en cas de sinistre. Vous pouvez jeter un oeil sur le site de la Macif qui est bien travaillé et vous permettra de comprendre rapidement les différentes options de protection qui s’offrent à vous.