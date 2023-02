Comment bien aménager votre ensemble bureau-table ?

Selon une enquête d’ACTINEO, 92% des salariés estiment que l’aménagement du lieu de travail joue un rôle important sur le bien-être et la productivité. C’est peut-être votre cas, mais les entreprises n’en tiennent pas toujours compte.

Que vous préfériez un bureau individuel ou un espace ouvert, l’aménagement de votre espace de travail affecte non seulement votre concentration, mais également votre motivation et votre créativité. Découvrez comment réaliser l’aménagement de votre ensemble bureau-table.

Choisissez un bureau avec lumière naturelle

Laissez entrer le soleil dans votre espace de travail. Si vous avez la chance d’avoir le choix libre concernant l’emplacement, n’hésitez pas à choisir un bureau proche d’une source de lumière naturelle.

Que ce soit à côté d’une fenêtre, d’une grande baie vitrée, en dessous d’un puits de lumière ou derrière une verrière, la luminosité qu’offre le soleil a un effet positif sur le corps et l’esprit, vous aidant ainsi à atteindre notre plein potentiel. Les fabricants proposent différents ensemble bureau-table, découvrez leur gamme sur leur site

Placez votre bureau perpendiculairement à cette ouverture afin que le rétroéclairage de votre écran d’ordinateur ne soit pas gênant. Lorsque le temps est mauvais, complétez l’éclairage de la pièce avec des lampes fluorescentes, des lampes de plafond ou des lampadaires à faible consommation d’énergie.

Si vous le souhaitez, vous pouvez également ajouter une petite lampe de table avec effet luminothérapie. Il n’y a rien de mieux que de remonter le moral et de redonner de l’énergie pendant les journées moroses d’hiver !

Profitez des rangements à disposition

Bien que souvent un phénomène inconscient, le désordre a un impact négatif sur le mental. Par conséquent, il est essentiel de pouvoir organiser des dossiers, des documents et des fournitures de bureau afin de garder votre bureau bien rangé.

Travailler dans un cadre propre et ordonné est toujours plus agréable. Cela améliorera grandement la concentration et vous évitera un stress inutile lors de la recherche de documents importants.

Qu’il s’agisse d’armoires, de bibliothèques, de classeurs, de boîtes à roulettes ou encore de cartons, les entreprises disposent souvent de beaucoup d’espaces de rangement. Profitez de tout cet espace de stockage et optimisez-le en organisant intelligemment tous vos fichiers pour un accès facile.

Préférer des équipements ergonomiques

Sachez qu’il existe des meubles et des équipements ergonomiques recommandés par des experts pour mieux organiser votre lieu de travail et vous protéger contre les maux de dos, les douleurs dans les trapèzes, la fatigue des yeux…

Par conséquent, vous pouvez exiger une chaise de bureau confortable avec des accoudoirs, un repose-pied, un tapis de souris ergonomique, un bureau ou une plate-forme ajustable en hauteur. En effet, la posture assise devient de plus en plus un sujet de discussion en raison des problèmes de santé (maux de dos, obésité, etc.).

Ce qui a donné naissance à la tendance des bureaux assis-debout. Ce sont des équipements ergonomiques qui peuvent facilement être réglés en hauteur et dont les positions peuvent être alternés plusieurs fois par jour.

Pour trouver la posture parfaite pour travailler devant un écran d’ordinateur, le dos doit être droit contre le dossier et le regard à l’horizon. Les coudes sont à 90° et les avant-bras sont parfaitement parallèles au sol. Enfin, se tenir sur la pointe des pieds ou croiser les jambes est déconseillé car cela peut provoquer des douleurs. L’idéal est d’avoir les deux pieds bien ancrés au sol.