Un numéro à appeler pour déposer une réclamation

Nombreuses sont les personnes qui sont amenées à déménager plusieurs fois dans leur vie, que ce soit parce qu’elles partent faire leurs études loin de chez elles, ou bien parce qu’elles trouvent du travail dans une autre région, etc. Quoi qu’il en soit, si les premiers déménagements, quand on est jeune, se font généralement avec l’aide de ses amis, à partir d’un certain âge, on préfère faire appel à des professionnels, de manière à ne pas avoir tout cela à gérer. Or, on n’est jamais à l’abri d’un problème, dans le transport de ses biens d’un point à un autre. Si c’est le cas, on est en droit de déposer une réclamation.

Qui contacter pour déposer une réclamation ?

Lorsque l’on arrive dans son nouveau domicile et que l’on constate que des objets ont disparu pendant le déménagement ou bien que l’on n’a pas pris soin de certains meubles, qui se trouvent abîmés, on n’a qu’une seule envie, c’est de prendre son téléphone pour appeler la société qui s’est chargée du déménagement. Mais si l’on a fait appel à une entreprise dont les services sont exclusivement sur internet, il faut trouver le numéro de téléphone du service client quelque part. Si on ne le trouve pas, c’est très simple : il suffit de se tourner vers un site qui propose un annuaire de service client.

Téléphoner pour exposer la situation

Une fois que l’on est installé dans sa nouvelle location, il faut prendre le temps de téléphoner au service client pour expliquer ce qui s’est mal passé et surtout pour tenter de pouvoir obtenir une réparation, puisqu’il s’agit d’un préjudice que l’on a subi. D’ailleurs même si celui-ci était involontaire, on est dans son droit : dans un déménagement on n’est pas censé se faire voler ses affaires ni se faire abîmer quelque meuble que ce soit. C’est bien pour cette raison que l’on fait appel à des professionnels.

