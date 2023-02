Pourquoi Valtus Management est une aide pour les entreprises ?

Valtus Management est une société spécialisée dans le management de transition. Depuis plus de 15 ans, elle se voue à l’accompagnement d’entreprises dans leur construction et leur croissance. Avec plus de 700 missions remplies chaque année, Valtus management représente un véritable atout pour toute entreprise. Découvrez dans cet article les avantages que vous offre Valtus Management.

Pour agrandir votre entreprise



Votre entreprise est en pleine croissance, mais avec peu de ressources, il n’est pas évident de prendre les meilleures décisions stratégiques. Vos nombreux enjeux de croissance devront donc rester en instance, ce qui pourrait bien vous nuire.

C’est pour éviter cela que le Valtus Management vous propose sa solution managériale. Avec cette compagnie, il vous sera plus aisé de piloter votre croissance. Par son intermédiaire, vous pourrez avoir recours à un expert du management de transition pour vous guider. Ce dernier s’occupera de l’analyse de votre projet et vous fera part de la solution la plus adaptée.

De même, cet expert enverra son rapport au Pôle Managers de Valtus qui désignera pour votre entreprise un dirigeant de transition. Ce dirigeant sera choisi en fonction de vos besoins et sera en mesure de guider votre entreprise, étape par étape. Il veillera ainsi à l’atteinte de vos objectifs afin que votre projet puisse se réaliser sans encombre.

Les enjeux de croissance pour lesquels Valtus Management pourrait vous accompagner sont :

Le lancement d’un produit commercial ou d’une nouvelle activité ;

Un rachat ;

La conquête d’un nouveau marché ;

Une hypercroissance ;

Une fusion-acquisition.

Vous pouvez donc constater que, quel que soit l’enjeu de croissance que vous visez, la compagnie Valtus saura vous guider au mieux.

Pour contribuer à la transformation de votre entreprise



Afin de s’adapter aux différentes variations de tendances sur le message, toute entreprise doit subir des transformations. Cela est d’autant plus important que votre entreprise pourrait aisément développer ses activités, résister à ces concurrents ou gagner en performance. Décider de transformer votre entreprise devient alors un moyen sûr pour son succès et sa survie.

Les enjeux de transformations qui peuvent être effectués sont les suivants :

La cession ;

La réorganisation ;

La transformation digitale ;

La mise en place d’un nouvel outil industriel ;

La Cave-out ;

Le spin-off.

Pour chacun de ces enjeux, Valtus Management est prêt à vous accompagner. Spécialiste dans la transformation des entreprises, elle met à votre disposition des experts dans le domaine pour vous aider à déterminer vos besoins. Toutefois, il faudra qu’au préalable, vous ayez défini votre projet.

Il vous sera ensuite proposé une solution managériale spécifique à vos objectifs avec l’assistance d’un manager de transition. Ce manager vous sera d’ailleurs affecté par la compagnie sur la base des besoins de votre projet de transformation.

Pour faciliter votre entrée sur le marché international

Avant de se lancer sur un marché étranger, il est bien de connaître certains détails. Il s’agit notamment des principaux détails sur le marché convoité, du langage d’échange et de la gestion des équipes multiculturelles. Vous comprenez donc qu’il vous faut un expert expérimenté dans les transactions sur ce marché.

C’est ce que vous offre Valtus transition. La compagnie dispose en son sein d’une grande communauté de manager de transition ayant déjà fait leurs preuves sur les marchés internationaux. Ils pourront vous guider pour les enjeux d’internationalisation suivants :

L’ouverture d’une filiale dans un autre pays ;

La gestion d’une filiale à l’étranger ;

La conquête d’un marché étranger ;

L’acquisition d’un cross-border ;

La délocalisation ;

La sous-traitance à l’étranger.

Présent dans le monde entier, Valtus Management peut vous aider où que vous soyez. Les managers de transitions à son service sont des spécialistes en management interculturel. Ils ont déjà eu à gérer de grands projets de transformation. Ils savent alors ce dont vous avez besoin et la solution adaptée à votre cas.

Pour vous guider en cas de gestion de crise

La gestion d’une entreprise implique aussi la gestion des crises qui peuvent survenir à tout moment. Il peut s’agir d’un retournement, d’un rebond, d’une renégociation de dette, d’un mandat social, d’une reprise à la barre du tribunal ou d’un PSE. Vous pouvez aussi faire appel à Valtus Management pour vous faire aider.

La compagnie dispose d’une équipe spécialisée dans la gestion de crise en entreprise. Cette équipe est composée de professionnels du retournement d’entreprise avec une expérience avérée dans l’accompagnement d’entreprise en difficulté.

Par leur expérience, ces experts savent déjà comment traiter chaque situation de crise avec minutie. Il leur suffira de diagnostiquer le problème avant de mettre sur pied un plan de retournement d’entreprise.