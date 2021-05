Vous pouvez supprimer à tout moment votre adresse de message électronique. L’opération est simple, mais assez longue. La suppression d’une adresse mail demande un travail préalable qui est la sauvegarde de vos données importantes. Ce processus dépend du type d’e-mail à supprimer. Voici comment supprimer une adresse mail après en avoir sauvegardé les données utiles.

Sauvegardez vos données importantes

Avant de supprimer définitivement votre adresse de messagerie électronique, il est judicieux de sauvegarder tous les e-mails auxquels vous tenez. En effet, ceux-ci ne seront plus accessibles une fois le compte supprimé. Pour les sauvegarder, vous avez deux options.

A lire également : 5 conseils pour réduire le coût de construction de votre maison

La première est de les transférer vers une autre adresse électronique. Sélectionnez les messages et cliquez sur le bouton « Transférer » visible en haut et indiquez l’autre e-mail.

Avec Gmail, vous pouvez également les exporter. Pour ce faire, cliquez sur le bouton « Gérer votre compte Google » après avoir cliqué sur votre avatar. Cliquez ensuite sur la rubrique « Données et personnalisation » dans le menu à gauche. Dans la fenêtre qui s’affichera, cliquez sur « Télécharger vos données ».

A lire également : Face au ralentissement du secteur, l’horlogerie de luxe accélère la baisse des prix

Ensuite, sélectionnez les données que vous souhaitez garder. Dans la partie « Mode d’envoi », cliquez sur le menu déroulant pour choisir comment les fichiers de sauvegarde seront transmis : par mail ou par cloud. Par cloud, vous devrez autoriser Google à y accéder. Choisissez le type et la taille du fichier après avoir coché dans la partie Fréquence « Exporter une fois ».

Une fois tout paramétré, cliquez sur « Créer une exportation ». Si vous avez associé un service de stockage tiers, cliquez sur « Associer les comptes et créer une exportation ».

Pour supprimer un compte Yahoo, vous devez d’abord vous y connecter à celui-ci. Ensuite, cliquez sur « Accueil » en haut en gauche, puis défilez le menu et cliquez sur « Aide » en bas à droite. Sur la page d’aide, cliquez sur « Compte Yahoo ». Une fenêtre s’ouvrira et vous cliquerez au milieu sur « Créer ou supprimer un compte » puis sur « Fermer votre compte Yahoo » à gauche de l’écran.

Dans la nouvelle fenêtre, cliquez sur « Page de résiliation » et un autre onglet s’ouvrira. Dans ce nouvel onglet, entrez à nouveau votre mot de passe et validez. Lisez attentivement les informations qui s’afficheront et entrez encore votre mot de passe pour confirmer votre identité. Recopiez le code visuel qui s’affichera et cliquez « Oui » pour résilier le compte.

La première opération à faire pour supprimer un compte Gmail est de vous connectée à celui-ci. Cliquez sur votre avatar et dans la mini fenêtre, cliquez sur « Gérer votre compte Google ». Sur la page Google compte, cliquez sur la rubrique « Données et personnalisation » dans le menu de gauche. Défilez jusqu’à la section « Télécharger, supprimer et planifier vos données ».

Sélectionnez la rubrique « Supprimer un service ou un compte » et cliquez sur « Supprimer un service Google ». Il est possible que Google demande à nouveau votre mot de passe. Entrez-le et cliquez sur Suivant pour confirmer.

Cliquez sur l’icône « Poubelle » à droite de la ligne Gmail sur la nouvelle page. Dans la petite fenêtre « Mode de connexion à Google », entrez une adresse électronique autre que celle que vous souhaitez supprimer. Elle vous servira à recevoir l’email de validation de suppression.

Cliquez sur le lien de confirmation de suppression. Dans la nouvelle fenêtre, cochez la case de confirmation et cliquez sur le bouton « Supprimer Gmail ».

Voilà en quelques mots, comment vous pouvez supprimer un compte de messagerie électronique.