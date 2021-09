Comment gagner des v bucks ?

Depuis son gros succès avec la sortie de Battle Royale en 2018, Fortnite s’est hissé au rang des jeux les plus joués du monde. On dénombre aujourd’hui des millions de joueurs, pour plus de 350 millions de comptes sur le célèbre jeu en ligne développé par Epic Game. Toute cette pléthore de gamers recherche des solutions pour s’offrir le maximum de v bucks.

Si vous faites partie de ces derniers, et désirez également obtenir la monnaie officielle du jeu, voici qui devrait vous intéresser. Découvrez ici quelques moyens simples pour gagner des v bucks.

A voir aussi : Pourquoi habiller la façade de son magasin ?

Gagner des v bucks supplémentaires en achetant

Le moyen le plus simple de s’offrir des v bucks est d’en acheter. C’est d’ailleurs la solution utilisée par la majorité des joueurs pour s’offrir assez de pièces afin d’améliorer leur personnage. Si vous souhaitez acheter des v bucks de manière sécurisée, rendez-vous sur la boutique en ligne de Fortnite. Pour vous y offrir 1 000 v bucks par exemple, vous devrez débourser 7, 99 euros.

Sur la plateforme du jeu, vous pouvez profiter de pièces gratuites pour tout achat à partir de 2 500 v bucks. Vous obtiendrez notamment 300 v bucks pour 2 500 achetés, 1 000 pour 4 000 achetés, et 3 500 pour 10 000 achetés. Si vous en avez les moyens, n’hésitez donc pas à acheter des v bucks pour en gagner des centaines ou des milliers en fonction de votre budget.

A lire en complément : Comment évaluer un prestataire de service ?

Jouer quotidiennement pour gagner des v bucks

Vous serez bien heureux d’apprendre que les fidèles joueurs de Fortnite sont récompensés avec des v bucks. Pour obtenir des pièces gratuites, vous devez vous connecter quotidiennement. Une connexion régulière permet en effet d’obtenir de petits cadeaux. Plus vous vous connectez quotidiennement, plus votre série vous permet d’obtenir des v bucks.

Jouer quotidiennement ne permet pas de gagner des centaines ou des milliers de pièces. Si vous vous appliquez, vous pourrez néanmoins améliorer votre portefeuille chaque jour. Prenez donc l’habitude de vous connecter à Fornite chaque jour pour garnir votre portefeuille.

Gagner des v bucks en complétant des quêtes

Le célèbre jeu d’Epic Games propose à ses millions de joueurs des quêtes et des défis pour agrémenter leurs journées et semaines de jeu. Vous trouverez notamment sur la plateforme de jeu en ligne des quêtes quotidiennes et des défis hebdomadaires à réaliser.

Chaque quête réussie permet de gagner des v bucks gratuits. Il en est de même pour les défis relevés avec succès. Les défis et les quêtes permettent de gagner entre 50 et une centaine de v bucks. Si vous n’aviez pas pour habitude de relever les défis, mettez-vous-y pour booster le contenu de votre portefeuille en vous amusant.

Les solutions en ligne pour gagner des v bucks gratuitement

Les générateurs de v bucks sont très en vogue de nos jours. Ils permettent de gagner des pièces en remplissant ses infos et en complétant des missions. Vous devrez peut-être participer à un sondage avant de générer les v bucks. Certains sites sont des générateurs fiables. Vous pouvez les identifier en lisant les avis clients. Sur ces générateurs, vous pouvez gagner autant de v bucks que vous le souhaitez.