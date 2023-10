Comment la pandémie a changé le monde des affaires : témoignages et perspectives

Notre vie, telle que nous la connaissons, a sans aucun doute changé et nous savons tous que le virus a entraîné de graves changements pour l’économie. Des entreprises aux particuliers, nous avons tous été touchés d’une manière ou d’une autre par la pandémie de coronavirus.

En effet, de nombreuses entreprises ont traversé une période extrêmement difficile, certaines ont réussi à redresser la barre. En fait, de nombreuses entreprises profitent des changements très positifs qui ont résulté de la situation. Voici comment la pandémie a changé le monde des affaires.

L’essor du travail à distance

La pandémie de COVID-19 a provoqué une panique généralisée et des perturbations d’une ampleur difficilement compréhensible. Au milieu de tout ce chaos, l’essor du travail à distance a été une lueur d’espoir.

Forcées de s’adapter à une nouvelle réalité, les entreprises, grandes et petites, ont adopté le travail à distance pour continuer à fonctionner en ces temps difficiles. Pour que les entreprises puissent travailler avec succès de cette manière innovante, elles doivent être prêtes pour le virtuel.

Les dirigeants doivent savoir comment gérer, former et évaluer efficacement le travail virtuel, et la technologie doit être en place pour permettre le travail virtuel. Les communications à distance sont un domaine technologique que les entreprises sont obligées d’adopter.

Cela signifie que le stockage en nuage est utilisé pour les données et que des mesures de sécurité sont en place pour les différents modes de travail. La pandémie de coronavirus est à l’origine de ces transformations et de ces innovations de différentes manières.

Secteur bancaire : la prise de décision numérique porte ses fruits

Pour les banques, la pandémie a tout changé. Selon certains témoignages, les équipes de gestion des risques ont du mal à rattraper les cascades de risques de crédit, entre autres défis. L’entreprise s’attend à ce que la souscription automatisée entre en vigueur pour les clients de détail et les petites entreprises, ce qui réduira les pertes.

Calculer la solvabilité d’une petite entreprise à l’aide d’un logiciel, plutôt que de laisser le personnel prendre ces décisions, pourrait augmenter les marges de 5 à 10 %, selon un expert.

En ce qui concerne les entreprises, le COVID-19 a déjà contraint de nombreuses entreprises à modifier leurs stratégies, tant pour leur bien-être à court terme qu’à long terme.

Des modifications dans les affaires

La façon dont nous faisons des affaires est probablement modifiée à jamais avec la pandémie.

Le COVID-19 est un accélérateur

Le virus a créé de nouvelles tendances et modifié la trajectoire d’autres. Parmi les exemples les plus évidents, on peut citer l’augmentation des soins de santé à distance, l’essor des achats en ligne et l’augmentation de la valeur des grandes entreprises technologiques.

2. Des opportunités et des risques accrus

Si les entreprises technologiques sont probablement les grandes gagnantes de la pandémie, il existe des possibilités de changements sociétaux positifs, comme l’apprentissage à distance.

Toutefois, le virus a révélé des écarts croissants en matière de revenus, de santé et d’opportunités. Les décideurs politiques devront s’attaquer à ces domaines pour éviter que l’économie dans son ensemble ne subisse d’autres dommages.

3. La survie du plus fort

Certaines entreprises prospères ont des structures de coûts flexibles et fournissent des biens ou des services destinés aux personnes qui ont été obligées de jongler entre leur travail et leur vie personnelle à la maison.

Les dirigeants innovants qui s’efforcent d’accroître la satisfaction des employés lorsque le travail est effectué à distance pourraient également bénéficier d’un avantage à l’avenir.