Comment s’habiller en été lorsqu’on n’est pas bronzée ?

C’est sûr qu’elles sont énervantes ces amies qui ressortent avec une peau bronzée après une heure passée au soleil. Mais ne vous inquiétez pas, vous avez d’autres atouts ! Voici quelques conseils pour les mettre en valeur lorsqu’on a un teint de porcelaine.

Le choix dans les couleurs

L’été rime bien souvent avec des couleurs vitaminées comme le jaune, le rose, le rouge ou le vert. Malheureusement, ces dernières ne vont qu’atténuer votre teint pâle. Préférez alors les couleurs froides comme le denim, le bleu marine, le kaki ou encore le gris chiné. De nombreux habits sont disponibles dans la collection été de chez Esprit avec ces teintes faites rien que pour vous.

Bien évidemment, pas question de rester dans des couleurs ternes tout l’été. Vous pouvez compléter votre tenue avec des couleurs un peu plus lumineuses comme du bleu pastel, du rose clair ou encore du lilas. Ces dernières apporteront une touche de lumière et se marieront parfaitement avec votre teint. Et rien ne vous empêche de compléter avec des accessoires lumineux comme des chapeaux et divers bijoux avec des couleurs pétillantes.

Vous pouvez également jouer sur les effets de transparence en portant une chemise légère par-dessus un tee-shirt ou encore une robe en dentelle qui laissera apparaître subtilement votre peau sans qu’on puisse en deviner le teint. Amusez-vous avec les pièces fendues qui sont très tendance pour cette nouvelle saison. Ainsi, elles dissimuleront une partie de votre teint de porcelaine.

Appréciez les imprimés

Si vous voulez tout de même porter des couleurs lumineuses, sachez que vous pouvez les mélanger avec des imprimés divers, qu’ils soient fluos, vitaminés, flashs… Car ils vont faire oublier votre teint pâle et donnent un air stylé. De plus en plus de marques proposent des habits très classes avec des motifs. Alors amusez-vous, tout est permis.

Jouez sur les pièces estivales

Qui a dit qu’on n’avait pas le droit de tricher ? N’hésitez pas à porter des pièces estivales venues tout droit de la plage pour donner l’impression de revenir de vacances. Après tout, chacun a sa façon de se faire plaisir. Jouez entre les longues robes à fleurs, les combi-shorts, les espadrilles, les sandales, les paniers en osier… Finalement, ce n’est pas parce qu’on n’est pas bronzé qu’on ne peut pas être dans le thème ! Affirmez-vous et mettez en avant votre meilleur atout : votre plus beau sourire.

Optez pour des accessoires qui mettent en valeur votre teint

Optez pour des accessoires qui mettent en valeur votre teint et apportent une touche d’éclat à votre tenue estivale. Les bijoux dorés, tels que les colliers, les bracelets ou les boucles d’oreilles, peuvent instantanément illuminer votre visage et donner l’impression d’une peau plus radieuse. Misez sur des nuances chaudes comme le corail, le turquoise ou encore l’orange pour ajouter de la couleur à vos looks.

Les chapeaux sont aussi vos alliés lorsqu’il s’agit de compléter votre style estival tout en protégeant votre visage du soleil. Optez pour un chapeau large à bordure asymétrique pour une allure sophistiquée et glamour, ou bien choisissez un modèle en paille avec des accents colorés pour une touche bohème. Non seulement ces accessoires sublimeront votre teint clair, mais ils vous permettront aussi de rester au frais tout en ajoutant une note tendance à vos tenues.

En ce qui concerne les lunettes de soleil, n’hésitez pas à expérimenter avec différents styles afin de trouver celui qui mettra parfaitement en valeur vos traits sans alourdir le regard. Les montures fines et légères telles que les aviateurs ou les papillons conviennent particulièrement aux carnations plus claires car elles ne créent pas un contraste trop prononcé avec la peau. Optez plutôt pour des verres teintés dans des tons pastel comme le rose pâle ou le bleu ciel afin d’adoucir davantage l’apparence générale.

Misez sur une manucure impeccable ! Des ongles soignés et joliment vernis peuvent ajouter une touche de sophistication à n’importe quelle tenue. Optez pour des teintes

Adoptez une routine de soins pour préparer votre peau au soleil

Adoptez une routine de soins appropriée pour préparer votre peau aux rayons du soleil et obtenir un teint éclatant cet été. Avant tout, assurez-vous d’utiliser un nettoyant doux matin et soir pour éliminer les impuretés accumulées pendant la journée. Optez pour des produits à la composition naturelle qui respectent l’équilibre de votre épiderme sans l’agresser.

Exfoliez régulièrement votre peau afin d’éliminer les cellules mortes qui peuvent ternir son éclat naturel. Privilégiez les gommages doux à grains fins et évitez d’en abuser au risque d’irriter votre épiderme fragile.

Hydratez quotidiennement votre peau avec une crème légère et non grasse adaptée à votre type de peau. Les formules riches en antioxydants comme la vitamine C ou le thé vert aideront à protéger votre visage des radicaux libres générés par l’exposition solaire.

N’oubliez pas non plus de vous protéger du soleil en utilisant une crème solaire adaptée à vos besoins. Choisissez une protection avec un indice SPF suffisamment élevé pour filtrer efficacement les rayons UVA et UVB nocifs tout en hydratant simultanément la peau.

Maintenez une alimentation saine riche en fruits et légumes frais ainsi qu’une bonne hydratation tout au long de la journée. Une alimentation équilibrée favorise non seulement la santé globale de notre corps mais aussi celle de notre peau, lui donnant un éclat naturel et une apparence plus radieuse.

En suivant ces conseils simples mais essentiels, vous préparerez votre peau aux conditions estivales et vous vous sentirez belle et confiante dans votre tenue estivale, peu importe la teinte de votre bronzage. N’oubliez pas que l’essentiel est d’être à l’aise avec soi-même et de se sentir bien dans sa propre peau. Alors enfilez vos vêtements préférés, ajoutez quelques accessoires lumineux et profitez pleinement des joies de l’été !