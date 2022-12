Comment porter les doudounes hommes et avoir l’air cool

Peu de vestes sont aussi chaudes que les doudounes hommes. Heureusement, le pilier de l’hiver a trouvé cette année un juste milieu entre style et sensibilité, car les créateurs ont réinterprété le look avec des coupes courtes, des épaules pointues et des cols surdimensionnés.

Voici quelques conseils sur la façon de porter la tendance les doudounes sans ressembler au bonhomme Michelin.

Maîtrisez vos proportions

Règle d’or : Privilégiez les doudounes hommes matelassées de Kaporal aux vestes de ski isolées. Le matelassage atténue l’ampleur du manteau. Les manteaux matelassés ont une silhouette plus ajustée qui montre toujours votre taille – et ne vous transformeront pas en une guimauve lourde sur le dessus.

Si vous prévoyez de porter un costume sous votre doudoune, optez pour un manteau à capuche amovible ou sans capuche (son caractère sportif détonnera avec vos revers et votre cravate). Restez profilé avec un col entonnoir ou un grand col cassé. Pour un look plus audacieux, optez pour un manteau doudounes homme courtes.

Superposez comme une pro

Avec les doudounes hommes, deux manteaux valent mieux qu’un.

Essayez un pull léger sous un manteau dans un tissu différent, comme la laine ou la toile.

Le pull épousera votre poitrine et vous tiendra chaud, tandis que la couche supérieure plus structurée mettra votre corps en valeur.

Choisissez des couleurs complémentaires

La silhouette audacieuse de la doudoune homme fait une déclaration à elle seule, vous pouvez donc vous permettre de composer avec l’intensité de la couleur. Les tons sourds de bleu, de gris et de vert sont parfaits pour les occasions élégantes et décontractées, et s’accordent bien avec les chemises ouvertes et les pulls à motifs.

Portez-le par-dessus votre costume de tous les jours

Si le pardessus classique a toujours sa place, il n’est pas inutile de casser votre silhouette avec une doudoune homme plus épaisse et plus chaude. Choisissez les doudounes hommes à la silhouette plus structurée (taille cintrée ou longueur plus courte) pour rester chic et optez pour des tons foncés qui ne s’éloignent pas trop de votre costume.

Superposez des vestes et des tricots

Si vous avez déjà investi dans un pardessus cette saison, optez pour un gilet en duvet à porter sur des tricots et sous des vestes. Tendance et facile à porter, c’est la pièce parfaite à enfiler par temps changeant, et elle se marie particulièrement bien avec des pièces plus élégantes comme un costume ou une cravate.

Optez pour une couleur vive

Si les teintes sourdes ne vous conviennent pas, optez pour une couleur vive, comme l’orange brûlée ou le rouge pilier, pour un impact maximal. Avant de vous lancer, assurez-vous de choisir une couleur qui vous convient et qui convient à votre teint – c’est une affirmation, alors regardez avant de vous lancer.

Habillez des tenues plus élégantes

Votre mois de décembre sera probablement rempli de fêtes, qui nécessiteront des tenues plus élégantes que celles de tous les jours. Mais si vous travaillez dans un bureau où le code vestimentaire est décontracté (et que vous n’avez pas envie de vous trimballer avec plusieurs manteaux), habillez votre tenue de tailleur avec un pull classique pour une version plus décontractée d’une doudoune homme plus structurée.