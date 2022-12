Comment créer une belle maison Shabby Chic

Vous êtes à la recherche d’un style de décoration unique qui transformera votre maison en quelque chose de spécial ? Le look shabby chic a gagné en popularité ces dernières années, et il est facile de voir pourquoi. Ce style combine des éléments vintage et rustiques d’une manière qui est à la fois élégante et invitante. Dans cet article de blog, nous allons explorer ce qu’est le shabby chic, les différences entre les styles shabby chic, vintage et rustique, si oui ou non le shabby chic est toujours à la mode en 2023, et quelques bonnes idées pour créer une belle décoration intérieure shabby chic.

Qu’est-ce que le shabby chic ?

Le shabby chic est un style de décoration éclectique qui combine des pièces vintage avec des touches modernes. Il incorpore des meubles usés avec des finitions en détresse ainsi que des couleurs douces et des motifs floraux. Le look est romantique et féminin mais aussi confortable et douillet – parfait pour créer une atmosphère accueillante dans n’importe quel espace.

Qu’est-ce que le style de décoration Shabby Chic ?

Le style de décoration Shabby chic mélange le meilleur des styles vintage et moderne pour créer quelque chose de vraiment unique. Les éléments clés de ce style comprennent:

des murs blancs,

des meubles usés à l’aspect vieilli,

des nuances douces de rose ou de bleu pastel pour les accents sur les murs ou les meubles,

des imprimés floraux ou botaniques comme éléments décoratifs sur les murs ou les coussins,

et beaucoup de lumière naturelle pour souligner l’aspect aéré de ce style.

Quelle est la différence entre Shabby Chic, Vintage et Rustique ?

Le terme « vintage » fait référence à des articles qui ont au moins 20 ans et qui ont une qualité antique. Les articles rustiques ont un aspect plus robuste que les pièces vintage, mais peuvent également être très élégants lorsqu’ils sont associés correctement. Le style shabby chic combine ces deux styles en incorporant des articles vintage avec des finitions en détresse pour plus de texture et de caractère

Le shabby chic est-il toujours à la mode en 2023 ?

Oui ! Le style shabby chic a gagné en popularité ces dernières années grâce à sa capacité à faire ressortir les meilleures caractéristiques des styles modernes et traditionnels. Tant que vous suivez les tendances actuelles en incorporant de nouveaux accents de temps en temps, le shabby chic restera à la mode en 2023 !

Idées de décoration intérieure shabby chic

Couleur dominante : blanc

Pour obtenir le look shabby chic classique, commencez par peindre vos murs en blanc (ou blanc cassé). Cela aidera à créer une sensation d’air dans tout l’espace tout en fournissant une toile vierge pour ajouter de la couleur plus tard.

Teintes douces et claires papiers peints muraux

Choisissez des teintes douces comme des papiers peints muraux pastel dans vos pièces ou utilisez des papiers peints muraux avec des motifs subtils comme des papiers peints muraux à fleurs ou à rayures pour ajouter de la texture sans dominer l’espace.

Des meubles usés avec un aspect vieilli

Incorporez beaucoup de meubles usés dans votre espace comme des commodes, des tables d’appoint, des fauteuils, etc. avec des finitions vieilles pour ajouter du caractère – vous pouvez les trouver facilement dans des friperies ou des marchés d’occasion en ligne !

Conclusion

Le shabby chic est un style de décoration intemporel qui mélange des pièces vintage avec des touches modernes pour une atmosphère invitante et pleine de caractère. Il est parfait si vous recherchez quelque chose d’unique et de confortable à la fois !

Lorsque vous créez votre propre décoration d’intérieur shabby chic, veillez à rester simple en vous concentrant sur le blanc comme couleur de base avant d’ajouter des nuances douces de rose ou de bleu ainsi que des meubles aux finitions dégradées pour plus de texture et de caractère – cela garantira que votre maison soit élégante sans effort tout en restant accueillante ! Nous espérons que nos conseils vous ont inspiré pour créer une belle maison shabby chic ! Bonne chance !