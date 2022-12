Quelles sont les principales raisons qui poussent les gens à faire un Escape Game ?

Si l’Escape Game a été adopté par de nombreux pays à travers le monde, c’est parce qu’il a pu apporter un concept aux nombreux avantages. En principe, il s’agit d’une activité qui se fait à plusieurs et dont le but est de s’évader d’une salle dans un temps imparti. L’Escape Game se place ainsi en tête de liste parmi les activités à faire en famille, entre amis ou entre collaborateurs au sein d’une entreprise. Il permet notamment de renforcer la cohésion, d’améliorer la communication, d’apprendre à s’organiser, etc. Par ailleurs, chaque groupe a sa propre raison de faire un Escape Game. En ce sens, cet article présente les principales raisons qui poussent un groupe à faire cette activité ludique.

Pour l’immersion dans un décor hors du commun

Nombreuses sont les personnes qui souhaitent s’évader de la monotonie urbaine, même le temps de quelques heures. Dans cette optique, l’Escape Game s’avère la meilleure option à votre disposition. En effet, vous allez plonger dans une autre dimension, notamment dans une ou plusieurs pièces qui introduisent un thème spécifique.

En général, l’époque et tous les objets présents dans la salle varient en fonction du choix de votre mode de jeu. Aussi, si vous souhaitez tester vos capacités de déduction, vous pourrez tenter de résoudre les énigmes de la salle à plusieurs pour essayer de vous évader. D’ailleurs, les concepts présentés par livecorp.fr proposent des environnements qui s’adapteront à chaque groupe de participants.

Pour améliorer la relation entre les collaborateurs

L’Escape Game est souvent mentionné lors de la préparation d’un team building. La raison ? Il s’agit d’une activité qui permet de resserrer les liens entre les collaborateurs, mais aussi de développer un véritable esprit d’équipe. En réalité, grâce à ses énigmes et ses décors immersifs, l’Escape Game pousse les participants à s’entraider.

D’ailleurs, chaque membre se verra attribuer un rôle spécifique dans le cadre de cette activité. Cela permettra notamment d’installer un climat de confiance, mais aussi d’encourager à prendre des initiatives et des décisions pour le bien du groupe.

Pour développer la communication dans un groupe

En général, il est possible d’en apprendre plus sur une personne dans une situation problématique que durant une longue période à se côtoyer. Aussi, l’Escape Game constitue la meilleure activité à faire pour améliorer la communication dans un groupe.

En réalité, il stimule tous les sens et encourage chaque participant à collaborer, puisqu’il s’agit d’une activité qui nécessite de nombreux points de vue. Les participants seront notamment tenus d’écouter chaque avis, d’échanger sur les possibilités, d’établir des plans d’action, etc., pour communiquer plus efficacement.

Pour le challenge

Le concept de l’Escape Game est de réussir à sortir d’une ou de plusieurs pièces en résolvant toutes les énigmes dans un temps imparti. Il s’agit ainsi de l’activité idéale pour les personnes qui adorent les défis à faire en groupe. Vous pourrez ainsi mettre à profit vos capacités d’observation, de déduction et votre logique pour contribuer à la réussite de la mission.