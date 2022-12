Les avantages du e-liquide

Lorsqu’une personne commence à fumer, l’un des principaux éléments de son expérience de la vape est le e-liquide qu’elle choisit d’utiliser. Cependant, certaines personnes ne sont pas conscientes des avantages offerts par le e-liquide par rapport au tabac.

Vous trouverez ci-dessous tous les avantages qu’il offre.

1. Les saveurs de l’e-liquide

L’e-liquide se décline en plusieurs saveurs. Les différentes saveurs améliorent l’expérience de vapotage et laissent une saveur agréable dans la bouche. Il existe un large éventail de saveurs d’e-liquide parmi lesquelles choisir. Peu importe si quelqu’un aime le goût du tabac ou s’il veut mélanger les choses avec une saveur fruitée ou sucrée, car il y a beaucoup d’options à choisir. Vous pouvez en trouver en cliquant ici.

2. Pas de problème de décoloration des doigts avec l’e-liquide

Lorsque le e-liquide est utilisé dans une vape, les doigts du vapoteur restent propres et exempts des taches jaunes-brunes de nicotine liées au tabac à fumer. C’est l’un des produits dégoûtants qui accompagnent le fait de fumer du tabac – des doigts sales, jaunes et tachés. C’est particulièrement le cas pour les gros fumeurs de tabac. Le tabac ne tache pas seulement les doigts d’une personne, mais aussi son nez, sa bouche et ses dents. Aucun de ces problèmes ne se pose avec le vaping.

3. Pas d’odeur avec l’E-liquide

L’e-liquide ne produit pas beaucoup d’odeur lorsqu’il est fumé. La seule odeur créée est agréable et provient des arômes. Il n’y a pas de mauvaise odeur liée au fait de fumer une cigarette, et il est possible de fumer presque partout si le fumeur est discret. Si une personne fume du tabac, les gens pourront le sentir jusqu’à 50 mètres de distance. Il n’y a aucun moyen de fumer une cigarette discrètement.

4. Le coût inférieur de l’e-liquide

L’e-liquide est beaucoup plus abordable que les cigarettes de tabac traditionnelles. De plus, un paquet de cigarettes ne dure que quelques jours pour la plupart des gens, alors que le e-liquide peut durer deux à trois semaines. Il est également possible de fabriquer du e-liquide maison pour une fraction du prix de vente en magasin. Si une personne achète les ingrédients nécessaires, elle peut fabriquer une bouteille de 10 ml pour un prix modique. Il n’y a que trois ingrédients essentiels dans l’e-liquide, sans compter les arômes. Ces ingrédients sont la nicotine, la glycérine et le glycol.

5. Aucune toxine dangereuse

Lorsque l’e-liquide est consommé, il n’y a pas de toxines associées à l’expérience comme c’est le cas pour les cigarettes traditionnelles. Cela signifie également qu’il n’y a pas de goudron. Aucune des autres toxines potentiellement dangereuses n’est présente, comme le cyanure d’hydrogène ou le monoxyde de carbone, l’arsenic ou le plomb. En fait, selon certains experts, le vapotage est environ 95 % plus sûr que de fumer du tabac traditionnel. Si quelqu’un est un fumeur, il serait stupide de ne pas faire le changement pour commencer à fumer.

Lorsqu’il s’agit d’e-liquide, il y a plus que quelques avantages offerts. Gardez à l’esprit les informations fournies ici pour vous assurer que les bonnes mesures sont prises afin de garantir à chacun la meilleure expérience possible en matière de vapotage. Bien qu’il n’y ait aucune garantie, le fait de savoir ce qu’il faut faire et à quoi s’attendre vous aidera à vous assurer que vous savez ce que vous utilisez.