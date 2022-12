Achetez votre cigarette électronique GeekVape pour une meilleure vape !

Savez-vous que la vape est bien moins nocive que le tabac? Entendez-vous parler des cigarettes électroniques ? Avez-vous déjà essayé d’en utiliser ? Vous voulez essayer, mais vous ne savez pas pour quelle marque opter? Lisez attentivement cet article. Nous parlerons des cigarettes électroniques Geekvape qui vous permettent d’avoir une bonne vape et d’autres avantages. Lisez plutôt !

La cigarette électronique Geekvape

Geekvape est une marque de cigarettes électroniques ayant un objectif bien plus grand que l’aspect commercial. L’idéologie de Geekvape, c’est de convaincre les fumeurs de cigarettes à opter pour la vape à la place du tabac. Et pour gagner ce défi qu’elle s’est lancé, la marque Geekvape entend mettre en œuvre tout ce qui est possible pour proposer quelque chose aux fumeurs qui les amèneront à arrêter le tabac.

Les produits utilisés dans la fabrication des cigarettes électroniques Geekvape sont d’une qualité incomparable, irréprochable et durable dans le temps. Geekvape a marqué plus d’un avec la création du kit Aegis mini. Un kit qui permettra aux fumeurs de prendre son plaisir même dans la poussière, sous l’eau et dans les chocs tout en vous servant une vape dense et intense. Le matériel Geekvape qu’on vous propose pour une cigarette électronique est essentiellement constitué les E-liquides Geekvape principalement comme le Aegis.

Geekvape a créé différents types de boxes. Il faut retenir que les box GeekVape Aegis n’ont pas tous le même fonctionnement. Certains box sont très simples à prendre en main tandis que d’autres non. Pour utiliser la cigarette électronique Geekvape du modèle Hero, il y a deux modes : Power, pour régler la puissance à l’aide des boutons + et -, et Bypass, pour simuler un mod méca.

Pour les amoureux du splendide box GeekVape Aegis X, vous retrouverez les modes Power et Bypass, mais aussi le mode TC et TCR (contrôle de la température), ainsi que le mode VPC (mode curve). La cigarette électronique GeekVape Aegis X 200W est une vraie machine de guerre que les experts de la vape pourront exploiter à sa juste valeur ! Pour rentrer dans les paramètres, allumer le box puis appuyer 3x sur le switch fire, vous pourrez ainsi sélectionner l’interface dans la couleur de votre choix et personnaliser votre expérience de vape.

Les différents modèles de cigarettes Geekvape Aegis

Il existe plusieurs modèles de cigarette électronique GeekVape Aegis, pour le plus grand bonheur des vapoteurs. Chaque modèle a ses particularités ! Si vous cherchez une vapoteuse pas chère, l’Aegis Solo est suffisamment puissante pour assurer en toutes occasions. Pour une mini ecig peu encombrante et facile à utiliser, le pod Aegis Hero est votre allié ! Pour avoir un grand écran couleur au design vraiment sympa, on ne fait pas mieux que le box Aegis X GeekVape. La version Legend est de son côté plus compacte, tout en offrant de nombreuses possibilités côté personnalisation, comme le mode curve (VPC).

Mettre à jour votre cigarette électronique Geekvape n’est vraiment pas compliqué ! Il vous suffit d’aller sur le site internet de la marque. Ensuite, dans l’onglet “ Download “ vous verrez l’ensemble des e-cigarettes produites par l’enseigne. Choisissez votre modèle et cliquez sur “ Firmwares “. Vous devrez télécharger un fichier compressé. Ouvrez-le, puis branchez votre cigarette électronique à votre ordinateur et lancez le logiciel via le fichier que vous venez de décompresser. La mise à jour va s’effectuer automatiquement.

Quels sont les atouts de la cigarette électronique du Geekvape ?

Avec le box GeekVape Aegis, c’est plus de 20 millions de produits vendus ! Des ventes phénoménales qui ont mené la marque sur le piédestal des meilleures marques d’e-cigarette au monde. Et depuis, GeekVape a récidivé, en 2019, son excellent clearomiseur Zeus sort. On le trouve souvent associé au box Aegis, que ce soit dans sa version Nano ou Sub Ohm avec l’Aegis X. Pourquoi un tel succès ? Si ce fabricant en est arrivé ici, c’est qu’il propose du matos de vape d’une qualité indéniable, avec un gros atout : le fait qu’il s’agit de cigarette électronique,et presque incassable. La cigarette électronique Geekvape fournie de la bonne vape.