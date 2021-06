Comment consommer une fleur de CBD ?

A découvrir également : Étudiants en médecine : des aides financières considérables accordées dans le département de l'Allier

Le chanvre et la marijuana sont deux plantes différentes appartenant à la même famille de cannabis. La principale différence entre l’une et l’autre est que les fleurs de chanvre sont riches en CBD avec seulement des traces de THC dans leur composition. En d’autres termes, les fleurs de chanvre ne produisent aucun effet psychoactif lorsqu’elles sont inhalées ou fumées.

Mais s’ils ne produisent pas d’effets psychoactifs, pourquoi les gens voudraient-ils fumer des fleurs de chanvre à forte teneur ? sur CBD ?

Avantages de la consommation de CBD

Les études médicales les plus récentes ont confirmé que le cannabidiol ou le CBD est un cannabinoïde qui peut être consommé par tous les types d’utilisateurs sans craindre de ressentir un effet « élevé ». D’autre part, que se passe-t-il si un utilisateur de CBD peut ressentir une réduction de l’inflammation musculaire ou un soulagement de la sensation de douleur, il s’agit donc d’un produit recommandé pour les athlètes de haute performance et les personnes souffrant de douleurs chroniques ou de situations de stress.

En outre, les différents tests médicaux effectués avec le CBD ont donné des résultats favorables dans le traitement de diverses maladies neurodégénératives graves telles que la maladie d’Alzheimer, la maladie de Parkinson ou certains types rares d’épilepsie . De plus en plus de patients dans le monde bénéficient des propriétés anxiolytiques, analgésiques, anti-épileptiques et anti-inflammatoires du Cannabidiol.

Pourquoi fumer ou vaporiser des fleurs de CBD ?

Dans la mesure où le Le marché légal du CBD commence à se développer à travers le monde, nous commençons à voir des produits fabriqués à partir de cet incroyable cannabinoïde dans les présentations les plus diverses : des huiles et cristaux comestibles aux cosmétiques et onguents à usage topique.

Dans le cas des fleurs de CBD ou des bourgeons de chanvre, leur utilisation augmente de façon exponentielle ces derniers mois et nous pouvons déjà trouver sur le marché une grande variété de variétés aux arômes, à l’apparence et au pourcentage de CBD différents. Des génétiques telles que Cannatonic, Gorilla Glue CBD, Amnesia CBD, Strawberry CBD et bien d’autres peuvent déjà être achetées dans des magasins spécialisés comme le nôtre.

La principale raison de fumer ou d’inhaler des fleurs de chanvre industrielles est que lorsqu’il est inhalé, le CBD est absorbé en plus grande quantité et en moins de temps par notre corps. Cela nous permet de profiter immédiatement de ses avantages, sans besoin pour notre corps de digérer les produits comme c’est le cas dans le cas des comestibles.

CBD est un cannabinoïde sans danger pour les utilisateurs de tous âges : il ne produit pas d’effets psychoactifs, ne crée pas de dépendance, son interruption ne provoque pas de symptômes de sevrage et n’a pas d’effets secondaires graves ou indésirables. Cependant, tous les organismes de santé mondiaux mettent en garde contre les risques d’exposition prolongée à la fumée dans les poumons, ce qui n’est pas différent lorsque l’on fume des fleurs de CBD. La combustion à haute température produit des substances dangereuses pour notre corps Le .

Une autre option, beaucoup plus saine, consiste à inhaler à l’aide d’un fleurs de chanvre vaporisateur. L’effet sera le même que dans le cas de fumer, mais sans les inconvénients ni les contre-indications de l’inhalation de fumée. À cet égard, il convient de noter que la technologie actuelle de vaporisation par convection élimine presque complètement tout produit toxique issu de la combustion du produit.

Pouvez-vous acheter des fleurs de chanvre légalement ?

Les fleurs de chanvre sont exactement les mêmes que les fleurs de marijuana en apparence. Cependant, sa composition en cannabinoïdes est différente, ce qui rend la culture, la possession et la distribution de ces produits totalement légales dans la plupart des pays du monde. Leur principale caractéristique est qu’ils contiennent de très faibles niveaux de THC et, au contraire, des niveaux de CBD très élevés. Selon le pays dans lequel vous vous trouvez, le pourcentage admissible de THC variera considérablement. Dans le cas en Espagne, le maximum autorisé est de 0,2 % , ce qui est presque négligeable et ne produit aucun effet psychoactif.

En outre, il est important de garder à l’esprit que l’industrie du chanvre industriel est sérieusement réglementée par divers organismes internationaux qui veillent à ce que les produits y soient conformes aux normes les plus strictes de qualité et de santé publique .

Par conséquent, si vous explorez bien le marché, vous aurez sûrement la possibilité d’obtenir un fournisseur de fleurs de chanvre avec la plus haute teneur en CBD, que vous pourrez acheter sans entrave juridique. Cependant, n’oubliez pas que la législation espagnole actuelle ne permet pas de les vendre à des fins de consommation humaine. Vous trouverez donc vos fleurs de CBD préférées avec l’avertissement d’utilisation exclusive pour la collecte, technique, ornementale ou aromatique.

Si vous souhaitez essayer les bienfaits que le CBD pourrait offrir à votre corps, mais que vous ne vous sentez pas encouragé à fumer des fleurs de chanvre séchées, vous devez savoir qu’il existe plusieurs alternatives sur le marché actuel qui pourraient faciliter leur consommation pendant vos activités quotidiennes. À cet égard, l’huile de CBD est le produit préféré de la plupart des utilisateurs, car elle peut être incluse dans les recettes culinaires les plus exquises ou ingérée directement par administration sublinguale.

De plus, nous ne pouvons pas oublier les différentes crèmes Anti-inflammatoires à base de CBD , qui permettent aux utilisateurs de les appliquer localement, ce qui permet aux utilisateurs de voir en un temps record la diminution de l’enflure ou de la sensation de douleur musculaire.

Une autre forme de consommation de plus en plus répandue, surtout chez les jeunes, consiste à inhaler de la vapeur produite à partir de liquides de vapotage auxquels du CBD pur est ajouté . Cette nouvelle façon d’exploiter les bienfaits du Cannabidiol a l’avantage de son effet rapide et de la facilité de le consommer n’importe où et n’importe quand.

Ai-je besoin d’une ordonnance pour utiliser Flores CBD ?

Il existe des centaines de produits commerciaux à base de CBD qui n’ont besoin d’aucune ordonnance ou d’autorisation médicale pour être consommés. Cependant, nous vous recommandons de bien signaler les bienfaits de ce cannabinoïde avant de le consommer afin que vous puissiez en tirer le meilleur parti. les véritables avantages du produit.

De même, si vous souhaitez explorer le CBD comme traitement alternatif pour certaines maladies, il ne sera jamais blessant d’obtenir l’aval de votre médecin de confiance avant de commencer l’expérience.