Tous nos conseils pour remplacer l’aile d’une voiture Audi

L’une des ailes de votre voiture Audi est en mauvais état ? Alors, le remplacement de cet élément s’impose si vous souhaitez remettre l’esthétique de votre véhicule. La bonne nouvelle est qu’il est aujourd’hui possible d’acheter une aile d’occasion Audi, quel que soit le modèle. Pour remplacer l’aile de votre voiture, retrouvez tous nos conseils.

L’aile désigne l’élément de la carrosserie d’une voiture surplombant et protégeant les roues. Son rôle principal est de mettre les roues à l’abri des éléments qui peuvent les percuter lors de la conduite, comme les cailloux ou les poussières. Elle a aussi un rôle important en matière d’aérodynamique.

Grâce à sa forme particulière, elle atténue la résistance provoquée par l’air quand la voiture avance. La plupart des ailes des voitures Audi adoptent une forme aérodynamique, ce qui permet au véhicule de rouler plus vite et de consommer moins de carburant.

Sans oublier le rôle décorateur de l’aile. Elle constitue l’un des éléments qui embellissent la voiture. C’est pour ces nombreuses raisons qu’il est important de la remplacer quand elle est en mauvais état. Heureusement, l’achat d’une aile voiture occasion Audi est aujourd’hui possible. Cela se fait en vous rendant sur un site spécialisé en vente de pièces d’occasion.

Pour faire votre commande, vous n’avez qu’à préciser sur la plateforme le modèle de votre voiture et la couleur de l’aile que vous cherchez. Votre demande est immédiatement prise en charge par les casses situées près de chez vous, ce qui vous permet d’obtenir rapidement l’aile de votre voiture. Selon votre choix et votre disponibilité, vous pouvez la récupérer ou attendre la livraison.

Pour être sûr que l’aile voiture Audi que vous achetez soit adaptée à votre véhicule, il existe quelques points qui méritent toute votre attention. Alors, avant l’achat, nous vous conseillons de préciser le modèle de votre voiture. Le spécialiste peut vous fournir une aile d’occasion pour Audi 100, 80, A1, A2, A3, Allroad, Quattro, Q4, gamme RS, gamme S, gamme Sq…

Outre le modèle, la couleur peut aussi devenir un critère d’achat important dans le cas où vous n’envisagez pas de repeindre entièrement votre véhicule. En effet, il faut que ses teintes s’adaptent parfaitement à celle de la voiture. Le risque est d’avoir des couleurs incompatibles rendant votre véhicule inesthétique.

D’autant qu’il est difficile de trouver la bonne teinte puisque chaque couleur est disponible sous une multitude de nuances. Dans tous les cas, il convient d’envisager de repeindre au moins la nouvelle aile afin que vous ayez moins de contraintes sur le choix de la couleur lors de l’achat.

Pourquoi remplacer l’aile voiture Audi au lieu de la réparer ?

Même s’il est possible de redresser ou de restaurer l’aile d’un véhicule Audi, il serait plus avantageux de la remplacer. En effet, l’aile fait partie des éléments de carrosserie les plus faciles à démonter. Elle n’est pas soudée, contrairement au panneau latéral. Ainsi, en vous servant de bons outils, vous pouvez la remplacer vous-même. D’autant que le prix d’une aile voiture occasion Audi est accessible. Pour vous en équiper, comptez entre 80 € et 150 €.

Pour remplacer une aile de voiture Audi, vous devez d’abord disposer d’un jeu de clés, d’une clé à écrou de roue, d’un cric auto, des béquilles, d’un tournevis cruciforme et d’un levier à clip.

Pour réaliser l’opération, commencez par enlever la calandre. Enlevez ensuite le pare-chocs. Cela fait, démontez la roue du côté de l’aile à remplacer. Pour que l’opération se déroule en toute sécurité, utilisez des béquilles professionnelles. Démontez ensuite le passage des roues puis le phare. Enlevez ensuite l’aile défectueuse et remplacez-la. Après l’avoir fixé, remettez tous les éléments à leur place.