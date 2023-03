choisir le contrat de leasing de voiture idéal

Avec plusieurs centaines d’offres de leasing de voiture disponibles et d’innombrables combinaisons de marques, de modèles, de durées de contrat, etc. à choisir, il est tout à fait normal de se sentir dépassé. Ne vous inquiétez pas, ces quelques lignes sont là pour vous aider. Alors, quelle est la bonne voiture en leasing pour vous ? Les quelques points suivants vous aideront très certainement à bien choisir.

Se familiariser avec le leasing

Le leasing de voiture est en fait comme une location de voiture, mais sur une durée plus longue et avec quelques frais additionnels. Plusieurs personnes préfèrent cette option à l’achat, car elle leur permet de conduire une nouvelle voiture pour moins d’argent que s’ils l’achetaient.

Vous devriez maintenant avoir une bonne idée de la voiture à choisir. Si vous êtes encore indécis, les quelques lignes suivantes vous aideront à faire votre choix. Pensez toutefois à passer en revue les avantages et inconvénients de cette méthode pour vous assurer qu’elle vous convient le mieux.

Le budget

Il y a une offre de voiture neuve qui convient à presque tous les budgets. En fait, certains articles les plus populaires incluent parfois les offres de voitures à moins de 300 € par mois, etc. En d’autres termes, connaître votre budget mensuel maximum peut vous aider à diminuer votre choix avant même que vous ayez une marque et un modèle en tête.

Gardez à l’esprit que vous devez aussi prendre en considération le paiement initial qui représente souvent trois, six ou neuf mois de ce que vous payerez pour votre leasing automobile. Et en fonction du montant que vous pouvez avancer initialement, cela peut également contribuer à baisser votre coût mensuel.

Bien faire ses devoirs

Si vous n’êtes pas trop exigeant quant à la voiture que vous voulez, vous pourrez généralement trouver des leasings de voiture disposant d’un excellent rapport qualité-prix. Certaines de ces voitures sont habituellement disponibles dans l’immédiat. En prenant le temps de bien faire vos recherches, vous pourrez tomber sur des réductions et d’autres offres qui vous permettront de faire d’importantes économies.

Pensez aussi à augmenter votre paiement initial. Si votre budget mensuel est limité, mais que vous pouvez vous permettre de faire un paiement unique plus conséquent, faire croître votre paiement initial réduira le coût des paiements mensuels suivants. Le montant total que vous paierez sera assez identique, mais vous trouverez probablement que les paiements mensuels plus faibles sont plus faciles à gérer.

Demander des devis

Maintenant que vous avez fixé un budget, contactez plusieurs établissements pour obtenir un devis précis. Il est conseillé d’obtenir au moins trois, voire quatre devis différents.

Veillez à ce que les conditions de leasing automobile soient identiques afin de trouver la meilleure offre. Pour vous aider, vous pouvez vous renseigner sur le prix de vente du véhicule pour savoir quel établissement pratique le prix le plus raisonnable du marché.

Tester la voiture et poser des questions

Avant de signer tout contrat de leasing, il est important d’inspecter la voiture et de faire un test. Vous pourrez ainsi vous assurer qu’elle satisfait toutes vos attentes ou respecte du moins les termes de votre accord initial.

Il est aussi important de bien comprendre les conditions et les exigences du contrat de leasing automobile. Vous vous engagerez pour quelques années. Le contrat doit donc correspondre à votre budget et à votre mode de vie. Posez des questions pour vous assurer que vous comprenez bien les termes de l’engagement.