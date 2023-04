Les brûlures de cigarettes et autres trous peuvent véritablement défigurer les sièges de votre véhicule, le tapis et même le plafonnier. C’est l’un des principaux problèmes des fumeurs qui disposent d’un véhicule. Pourtant, il existe quelques astuces pour réparer les trous de cigarette. Selon l’ampleur des dégâts, vous pouvez opter pour un collage ou un rembourrage. Il existe également des centres d’esthétique automobile qui peuvent se charger de réparer les dégâts causés par la cigarette sur vos sièges en tissu.

Réparer un trou dans un siège de voiture

Il n’est pas rare qu’un bout incandescent d’une cigarette décide de choir sur vos sièges en tissu, en cuir, semi-cuir, velours, ou autre. Lorsque ce genre de situation se présente, il vous faudra procéder à une évaluation du dégât. De ce fait, vous pourrez prendre la mesure de réparation qui correspond au dégât observé. Parmi les éléments qui sont déterminés durant cette étape, on peut citer la dimension du trou, la nature du siège, ainsi que la procédure de réparation.

Le collage fait partie des techniques de réparation souvent adoptées pour une réparation trou de cigarette. Le principe est simple. Il faudra se servir d’une matière de même qualité et de mêmes couleurs que le siège endommagé et le coller dessus. Il vous faudra toutefois faire preuve de prudence si vous tenez à garder la surface invisible. Le rembourrage représente également une autre technique de réparation trou de cigarette. C’est un travail de grande ampleur, mais avec un résultat beaucoup plus satisfaisant. Il est également possible d’opter pour le changement de housse si vous jugez que les dégâts sont beaucoup trop sérieux pour être réparés avec ces méthodes.

Confier le travail à un centre d’esthétique automobile

Certains centres se sont spécialisés dans le domaine de l’esthétique automobile. Si vous constatez des brûlures de cigarettes sur vos sièges, vous pouvez leur confier la réparation trou de cigarette. Le choix des produits se fera en fonction de la qualité ou non du siège endommagé. Ils peuvent se servir de la résine pour résoudre votre problème, ou encore du pigment, ou même du collage. Pour les matières qui ne sont pas en cuir, vous pouvez recourir à un tapissier automobile. Celui-ci se chargera de vous apporter une aide nettement plus rassurante. Il est toujours préférable de confier le travail à un professionnel. Dans le cas contraire, vous pourrez facilement créer des dommages supplémentaires sur le siège.

