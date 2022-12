Quand faire un lavage d’oreille ?

Nettoyer ses oreilles est un exercice assez exceptionnel que l’on doit faire de façon régulière en ce sens qu’il est essentiel pour le maintien de la santé. Ce nettoyage est susceptible de vous protéger contre certaines maladies et vous aider à mieux accomplir vos différentes tâches quotidiennes. Mais, vous vous demandez quand il faut faire le lavage de vos oreilles. Vous trouverez dans cet article, tout ce que vous avez besoin de savoir sur le sujet.

Laver ses oreilles : de quoi s’agit-il au juste ?

Lorsqu’on parle de lavage des oreilles, beaucoup ont tendance à confondre cela avec le lavage qu’ils sont susceptibles de faire par eux-mêmes. Pourtant ce n’est pas le cas. La vérité est que l’oreille est imbue d’un système de nettoyage qui lui est propre. Ledit système se trouve à l’intérieur du conduit auditif. Il est un ensemble de cellules dont le rôle principal consiste à repousser le micro-organisme ou le liquide intrusif. C’est donc une méthode de self-défense assez efficace qui en même temps aide à prévenir tout type d’infection.

En revanche, l’idéal serait que vous nettoyiez tout de même vos oreilles et ce, de façon régulière. La méthode la mieux recommandée consiste à faire usage d’un chiffon fin et humide. Vous pouvez le faire à chaque fois que vous vous lavez les cheveux. Mais vous n’aurez qu’à nettoyer l’extérieur de l’oreille et non l’intérieur. En fait, le nettoyage intérieur est un exercice assez complexe qui nécessite une intervention médicale, celle d’un médecin spécialiste.

Il est assez essentiel de procéder au lavage de vos oreilles en ce sens que lorsqu’il n’est pas fait, il y a souvent le cérumen qui s’y accumule. Cette accumulation régulière de ce liquide est susceptible de porter atteinte à votre audition. Mieux, lorsque le cérumen s’accule en quantité importante dans les oreilles, le médecin pourrait avoir des difficultés pour voir le tympan lors d’un examen otoscopique. Point n’est également besoin de parler des nombreuses infections et des maladies qui pourraient vous rendre l’écoute assez difficile.

Lorsque votre médecin constatera que le cérumen s’est beaucoup trop accumulé, il vous expliquera que la méthode la plus efficace pour l’éliminer est le bain d’oreille. Ce bain se fera uniquement avec de l’eau chaude. Mais, lorsque le cérumen est trop dur et difficile à enlever, le médecin est appelé à faire usage d’un liquide le ramollir avant de le laver.

Quelle est la fréquence pour laver ses oreilles ?

Notons au prime abord que le lavage des oreilles dépend de deux principaux facteurs. Il s’agit notamment de la fréquence à laquelle vous les nettoyez et du fait d’insérer dans la cavité des oreilles certains objets à l’instar des cotons-tiges.

Lavez les oreilles en cas d’inconfort causé par le cérumen

Lorsque vous constatez un inconfort constant dans ces organes auditifs, il est conseillé que vous contactiez un médecin spécialiste. Aussi faut-il procéder au lavage des oreilles une fois par an lorsque vous constatez une présence régulière de cérumen. Sachez cependant que tout le cérumen n’est pas mauvais. En plus d’être constitué de cellules dites épithéliales mortes, on y retrouve également des substances huileuses. Ces éléments servent de protection à l’oreille contre les bactéries, les germes et les micro-organismes. Il y a problème que lorsque leur accumulation ne permet de disposer d’une bonne écoute.

Entretenez vos oreilles chaque semaine

L’entretien est une mesure qui n’a jamais causée du tort à personne. Néanmoins, il est conseillé de le faire avec tact et réserve lorsqu’il s’agit de vos oreilles. Si vous le faites de façon journalière, vous ne rendez aucun service à votre organe. Ceci est dû au fait que l’entretien consiste à enlever les peaux mortes déposées par le cérumen. Mais en même temps, ils protègent votre tympan. Du coup, l’entretien hebdomadaire évite l’accumulation et leur permet en même temps de remplir leurs rôles de protection.

Pour un lavage plus efficace, vous avez la possibilité d’utiliser plusieurs matériels. Vous pouvez par exemple opter pour les sprays qui sont de véritables solutions médicales pour rendre propre vos oreilles. Vous pouvez aussi faire usage de cure-oreille. Elle est imbue d’une structure lui permettant de racler les déchets sans avoir à les pousser en profondeur.