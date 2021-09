Quelle pression pour pneus Citroën C1 ?

Vous ne savez pas quelle pression vous devez choisir pour les pneus de votre Citroën C1 ? Si vous effectuez de longs trajets ou que vous souhaitez éviter les risques de surconsommation, alors il s’agit d’une information cruciale à connaitre. Alors suivez ce guide afin de savoir comment déterminer cette pression.

Il existe plusieurs moyens qui peuvent vous aider à connaitre la pression idéale pour pneus Citroën 1.

Ajuster la pression en fonction de vos besoins

Il est possible de connaitre la pression requise en faisant un état de vos besoins. Il s’agira alors d’analyser le véhicule et de voir s’il est trop chargé ou non. En effet, vous pouvez gonfler les pneus pour les trajets quotidiens, même lorsque la voiture n’est pas surchargée. Mais, dans ce cas de figure, la pression sera inférieure comparée à un trajet de vacances et avec un véhicule rempli.

Aussi, il faudra adapter les recommandations en fonction des saisons. Par exemple, pendant l’hiver, il est recommandé d’ajouter 0,2 bars.

Se fier aux recommandations sur la pression pneus

Une fois que vous avez fait l’état de vos besoins, vous n’aurez plus qu’à ouvrir la portière côté conducteur. C’est au niveau du rebord que vous trouverez les recommandations en fonction de la charge du véhicule. Les indications sont mentionnées en bar.

Si les indications ne sont pas lisibles à l’intérieur de la porte, alors vous pouvez parcourir le manuel d’entretien de la Citroën C1. Vous y trouverez toutes les informations qu’il vous faut.

Voici un tableau à titre indicatif qui pourra vous être utile.

Taille pneu Pression Avant Pression Arrière Avant chargée Arrière chargée 1.0 / EGS 155 65 R14 75T 2.2 2.2 2.3 2.3 1.0 VTi 68 165 60 R15 77H 2.3 2.3 2.3 2.3 1.0 VTi 68 165 65 R14 79T 2.3 2.3 2.3 2.3 1.4 HDi 55 155 65 R14 75T 2.2 2.2 2.3 2.3

Vos pneus sont dégonflés ? Pour y remédier, il est conseillé de les regonfler à froid. Cela veut dire que vous ne devez pas parcourir un trajet supérieur à 5 kilomètres avant de procéder au gonflage. Dans le cas où les pneus sont chauds, vous devrez augmenter 0,3 bars de plus aux recommandations. Par exemple, si la pression recommandée est de 2,5 bars, alors à chaud il faudra 2,8 bars.

Par la suite, rendez-vous au niveau d’une station-service qui possède des gonfleurs spéciaux. Les modalités varient souvent d’un service à un autre. Et donc, il arrive que le service soit payant. Dans les tous les cas, prévoyez une petite somme au cas où. Si vous disposez d’une pompe appropriée, vous pouvez également réaliser cette opération chez vous.

Après cela, localisez la valve en caoutchouc et si nécessaire, retirez l’enjoliveur afin d’y accéder. Une fois que cette valve est visible, dévissez le bouchon et reliez la pompe à la valve. Pressez sur la manette afin de mettre de la pression dans le pneu. Le contrôle de la jauge est aussi essentiel. Une fois que vous obtenez la bonne pression, retirez la pompe et replacez le bouchon.

Connaitre la pression parfaite pour un Citroën 1 n’est pas une chose compliquée. Il vous suffit tout simplement de connaitre les techniques.