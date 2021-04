Comment remorquer sa voiture en panne ?

Votre voiture vous emmènera partout où vous voulez vous rendre. Elle vous rend la vie plus facile et plus confortable. Même si vous pensez à faire réviser votre véhicule de temps en temps, vous n’êtes pour autant pas à l’abri d’éventuelles pannes. En cas de panne, si vous êtes sur l’autoroute ou en plein milieu d’une campagne, vous n’aurez pas d’autre choix que de remorquer votre voiture. Nous vous disons comment procéder pour y arriver.

Les préalables à considérer

Si votre voiture est munie d’un système de direction et de frein assisté et que le moteur ne fonctionne plus, il est judicieux de ne pas procéder vous-même au remorquage. Il est préférable de faire appel aux services d’un professionnel. Au cas où vous décidez de remorquer votre automobile en panne par vos propres moyens, assurez-vous que le poids du véhicule tracteur soit supérieur à celle-ci.

A lire en complément : Budget voiture : comment moins dépenser ?

Se munir d’une barre de remorquage

Les barres de remorquage rigides sont spécialement conçues pour la circonstance. Elles permettent de remorquer votre automobile en toute sécurité. Une barre de remorquage garantit une distance de sécurité entre les deux voitures. Certains modèles sont rétractables et peuvent donc facilement être rangés dans le coffre de votre véhicule sans occuper trop de place.

Connecter les deux voitures

Commencez l’opération en faisant sortir les anneaux de remorquage. Ensuite, vissez-les à l’arrière du véhicule tracteur et à l’avant de votre voiture. Aussitôt les anneaux fixés, rapprochez les automobiles de sorte que vous puissiez les relier au moyen la barre de remorquage. Lors du remorquage, n’oubliez pas d’allumer les feux de détresse des deux voitures.

A voir aussi : Tout ce que vous avez besoin de savoir sur le film solaire auto